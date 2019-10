I partiti di governo battono il Cdx E il M5S stacca di 2 punti il Pd Dati

**Governo : Conte - ‘azione politica non è lotta per appropriazione ‘partitica’ risorse’** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il successo” del cosiddetto patto con gli italiani voluto dal premier Giuseppe Conte, “passa per una nuova visione del Paese, di cui il nostro governo, il mio governo, deve dare per primo l’esempio. Vinceremo la sfida se agiremo come una collettività unita da forti valori comuni e non come una sommatoria di interessi particolari. L’azione politica non deve essere una lotta per ...

Governo : Conte - ‘a partiti chiedo spirito di squadra’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro” che gli esponenti di forze politiche “lavorano anche per incrementare il consenso, ma se diventa priorità rispetto all’obiettivo comune per i cittadini significa guardare a un interesse di parte, ci sono già passato. Io chiedo alle forze politiche quello che è normale: essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra per lavorare a questo progetto ...

Governo : Conte - ‘a partiti chiedo spirito di squadra’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro” che gli esponenti di forze politiche “lavorano anche per incrementare il consenso, ma se diventa priorità rispetto all’obiettivo comune per i cittadini significa guardare a un interesse di parte, ci sono già passato. Io chiedo alle forze politiche quello che è normale: essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra per lavorare a questo progetto ...

Boschi : "Italia Viva non sarà un partitino. Grazie a noi il governo avrà più parlamentari - non meno" : Maria Elena Boschi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua nuova avventura al seguito di Matteo Renzi in Italia Viva. L'ex ministra ha spiegato prima di tutto che il nuovo partito non indebolirà il governo Conte bis, ma semmai lo rafforzerà, e non rinvigorirà Matteo Salvini:"Grazie a Italia Viva il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, ...

Boschi : "Italia Viva non sarà un partitino. Grazie a noi il governo avrà più parlamentari - non meno" : Maria Elena Boschi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua nuova avventura al seguito di Matteo Renzi in Italia Viva. L'ex ministra ha spiegato prima di tutto che il nuovo partito non indebolirà il governo Conte bis, ma semmai lo rafforzerà, e non rinvigorirà Matteo Salvini:"Grazie a Italia Viva il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, ...

Le reazioni dei partiti dopo l'ok del governo allo sbarco della Ocean Viking : La Ocean Viking può far ingresso nel porto di Lampedusa. Il governo italiano dà il via libera e assegna alla nave Ong di Sos Mediterranea e medici senza frontiere il 'place of safety'. La nave ha tratto in salvo 82 migranti, che ora saranno trasbordati su una nave della Guardia costiera. Una decisione che riscuote il plauso del Pd. Per il partito del Nazareno è il segnale della svolta nell'approccio al problema migratorio, è la parola fine ...

Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le dimissioni dai rispettivi partiti dopo il no alla fiducia : La fiducia ad un Governo quando si presenta alle camere è il via libera per iniziare il percorso amministrativo. La

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

Il nuovo Governo Conte e l'incidenza della crisi sul peso dei partiti : All'indomani del giuramento al Quirinale, l'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l'opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10. "La crisi politica aperta da Salvini l'8 agosto scorso - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - ha inciso in modo ...

Com'è cambiato il consenso per i partiti durante la crisi di governo : Con il giuramento al Quirinale del governo Conte si conclude la “anomala” crisi di governo estiva aperta quasi un mese fa, a ridosso di Ferragosto. L'insolita tempistica con cui Matteo Salvini aveva annunciato l'apertura della crisi (con gli italiani in vacanza e gli istituti demoscopici impossibilitati a effettuare sondaggi) ha reso impossibile misurare “in tempo reale” le reazioni dell'opinione pubblica ai clamorosi sviluppi in corso. Anche ...

Governo : Conte - ‘confido che altri partiti condividano programma’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Mi conforta molto il fatto che le due forze politiche che hanno dichiarato disponibilità a sostenere questo progetto abbiano molta consonanza nei punti programmatici. Confido che anche altre forze che hanno dichiarato disponibilità potranno riconoscersi in questi punti programmatici”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla ...

CONSULTAZIONI CONTE : DIRETTA partiti/ Video - governo M5s-Pd : via alla seconda tornata : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA PARTITI: Video. governo M5s-Pd: al via la seconda ed ultima tornata di CONSULTAZIONI con il futuro Premier

Conte accetta con riserva l’incarico di Mattarella : non sarà un governo “contro”. Subito i colloqui con i partiti : Il premier vede Fico, poi inConterà i gruppi parlamentari. Avrà tempo fino a lunedì per mettere a punto la squadra di ministri con M5S e Pd: «Dobbiamo recuperare il tempo perduto»

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...