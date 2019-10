Greta Thunberg | non aver dato il Premio Nobel è un’occasione persa Ma forse è anche un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Era data per favorita,sulla scia dei successi sempre più grandi riscontrati in questi ultimi mesi: invitata a parlare davanti ai grandi della Terra, ovunque nel mondo. Invece l’Accademia svedese ha deciso di non assegnare ilalla sua connazionale, suscitando probabilmente profonda delusione in quei sette milioni di ragazzi che nelle scorse settimane sono scesi in piazza per protestare contro l’inazione dei governi contro il cambiamento climatico.a mio parere si tratta, in effetti, dise ovviamente ci tengo a chiarire che il Primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, che ha ricevuto il, lo meritava parimenti, visto il suo impegno cruciale nella risoluzione di un conflitto ventennale con l’Eritrea. Eppure ritengo la mancata assegnazione aperché accostare battaglia per il clima e pace del mondo ...

Corriere : Sapete tutto di Greta Thunberg? Mettetevi alla prova con il quiz - agorarai : In esclusiva per #agorarai un messaggio dal 'cugino friulano' di Greta Thunberg, @PrestaMarco @antonellodose: 'La T… - repubblica : Nobel per la Pace 2019, il toto nomi: favorita l'attivista svedese Greta Thunberg [news aggiornata alle 10:37] -