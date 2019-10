Creato un farmaco ad hoc per un’unica piccola paziente negli Usa | è la prima volta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Unad personam, una bimba con un rarissimo difetto genetico che comporta convulsioni e cecità. Ma per launa medicina è stata ideata e sviluppata per aiutare un unicogenetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, i ricercatori del Boston Children’s Hospital sono passati dall’identificazione del difetto del Dna al test sullache ha dato risultati positivi. La, Mila Makovec, ha avuto a sei anni nel 2016 una diagnosi di malattia di Batten, un problema neurologico per cui non esiste cura. Un’analisi del Dna ha rivelato che la causa eramutazione di un gene chiamato Cln7, indispensabile a produrre una proteina necessaria ai lisosomi, che nelle cellule hanno il ruolo di rimuovere o riciclare la ‘spazzatura’, le sostanze indesiderate prodotte dai processi cellulari. Una...

