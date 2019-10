Cna Roma | serve tavolo confronto con Regione e Comune

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)– La Cna diribadisce “il suo giudizio positivo sul nuovo Testo unico del Commercio, approvato ieri in sede di Consiglio regionale del Lazio. Il Testo aggiorna la disciplina gia’ esistente in materia, ormai vecchia di venti anni, puntando sulla semplificazione della normativa relativa al Commercio. Tutto questo puo’ avere delle buone ricadute sul territoriono, in quanto si tratta di un elemento di grande sviluppo economico, di coesione sociale e di utilita’ all’interno dei nostri quartieri che spesso hanno subito una grande dequalificazione in termini di vivibilita’, di offerta di servizi e di decoro. Un territorio animato e produttivo e’ una risorsa per tutti, cittadini e operatori economici, crea occasioni di aggregazione ed inclusione sociale, di occupazione e quindi comportano un miglioramento delle condizioni di vita a ...

