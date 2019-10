Brexit | l’Ue dà via libera alla ripresa di negoziati «intensi»

Brexit - Tusk contro il premier Johnson : gioca a “uno stupido scaricabarile”. Farage : “Facciamo fuori il mostruoso progetto dell’Ue” : “Uno stupido scaricabarile”. In un tweet, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, attacca il primo ministro britannico Boris Johnson e, in particolare, la sua strategia per ottenere un nuovo accordo con l’Ue sulla Brexit senza perdere la faccia in patria, dopo le minacce di no deal che porta avanti fin dalla candidatura a leader Tory in seguito alle dimissioni di Theresa May. L’ex presidente del Consiglio ...

Brexit - ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson : “Mancano le basi per concludere un accordo” : Dopo la fredda risposta della Commissione europea alla nuova, e ultima, proposta del governo di Boris Johnson per giungere a un accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit, anche da parte dei negoziatori di Bruxelles arriva la notizia che, al termine della riunione tra gli ambasciatori dei 27 (Coreper) e il capo negoziatore, Michel Barnier, gli Stati membri hanno “concordato che le proposte del Regno Unito non forniscono le basi per ...

Le “concessioni” di Johnson sulla Brexit. Per l’Ue “passi avanti”. Resta nodo dogane : Due confini in un'isola, attraverso una "zona normativa" che comprenda temporaneamente, secondo indiscrezioni fino al 2025, Irlanda e Irlanda del Nord: e' l'offerta, che sa di ultimatum, che Boris Johnson ha fatto sulla Brexit a Jean-Claude Juncker, capo uscente della Commissione europea, e che ha aperto un minuscolo spiraglio nel negoziato tra Londra e Bruxelles, che l'ha definita "un passo avanti". Il piano britannico per una Brexit concordata ...

Johnson presenta la sua proposta all’Ue sulla Brexit - ma il no deal non è scongiurato : Bruxelles. Boris Johnson ha lanciato all’Unione europea il suo ultimatum “new deal o no deal” e, malgrado tutti i dubbi sulla nuova proposta del premier britannico, la Commissione ha risposto con un cortese “continuiamo a discutere”. Nonostante tutta la retorica sul “riprendere il controllo”, Johnso

Brexit - la Corte specifica : è illegale la sospensione del Parlamento non l’addio all’Ue : La Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato il caso della sospensione del Parlamento da parte del Primo Ministro “giurisdizionabile“, di sua competenza: la prorogation può dunque essere oggetto di una decisione giudiziaria. I giudici supremi hanno così bocciato la decisione della High Court inglese e accolto la decisione della Inner Court della Court of Session scozzese. Il caso portato alla Corte Suprema, come ha sempre tenuto a ...

L’Ue detta i tempi per la Brexit : “Dodici giorni per presentare il piano o è tutto finito” : Il premier finlandese Rinne, presidente di turno del’Unione, avverte Johnson: «La linea è stata concordata con Macron»

Brexit - ultimatum dell’Ue : “Entro 12 giorni Johnson presenti proposte scritte o è finita” : Boris Johnson dice da settimane che sul piano della trattativa con Bruxelles “ci sono stati dei progressi” e che al vertice Ue del 17 ottobre ci sarà modo di ridiscutere dell’accordo di uscita. Ora però Bruxelles lo mette di fronte a una tempistica precisa: Londra ha 12 giorni per presentare una proposta scritta sulla Brexit, altrimenti “è tutto finito“. Tradotto: il Regno Unito uscirà dall’Unione europea in ...

Brexit - Johnson : “Il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe Hulk. Grandi progressi nei colloqui” : Assicura di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre, in tempo per il divorzio previsto il 31 ottobre e spiega che nei colloqui sulla Brexit sono in corso “Grandi” progressi . Ma soprattutto, dice, “il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe il supereroe Hulk“. Il premier britannico Boris Johnson, intervistato dal Mail on Sunday, parla in vista degli incontri ...

Londra. No Brexit in mancanza di accordo con l’Ue : passa legge contro no deal : Un’altra sonora sconfitta per Bo Jo. La Camera dei Comuni ha votato oggi a favore della legge contro il no

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il premier Boris Johnson lo aveva dichiarato nei giorni scorsi: se la mozione delle opposizioni contro una Brexit no-deal – il cui senso è di trovare un accordo e posticipare l’uscita dalla Ue oltre il 31 ottobre – fosse stata approvata, allora avrebbe chiesto le elezioni anticipate. Uno scenario che ora è sempre più vicino, con un probabile ritorno alle urne fissato per il prossimo 14 ottobre dopo la resa dei conti che si è ...

Brexit - Johnson chiederà alla Regina di fermare le Camere per trattare con l’Ue a ‘mani libere’. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : Boris Johnson chiederà alla Regina Elisabetta II di sospendere il Parlamento inglese dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, pochi giorni dopo che i deputati saranno tornati al lavoro. Lo dà per certo la Bbc. La notizia è stata rilanciata dai principali media britannici e, alla fine, confermata in mattinata dallo stesso Johnson: “I deputati avranno molto tempo per discutere”, ha detto in una dichiarazione a Sky. ...

