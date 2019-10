Banche centrali | la Fed comprerà titoli di Stato per 60 miliardi di dollari al mese

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Dopo la Banca centrale europea, anche la Fed ricomincia ad acquistaredi: dal 15 ottobre60didi Treasury ogni. E’ la prima volta da quando, nel 2014, ha messo fine al suo ultimo round di acquisti di bond. Ma secondo Jerome Powell, presidente della banca centrale Usa, non si tratta di un nuovo quantitative easing bensì solo di un modo per evitare il ripetersi delle recenti tensioni sui mercati monetari – che hanno reso necessaria una lunga serie di aste per fornire liquidità alle– e riportare le riserve bancarie a livelli adeguati. Nelle ultime settimane le riserve, ovvero i depositi dellepresso la Fed, sono calate a 1.400didai 2.800del 2014 con la fine degli stimoli all’economia legati alla crisi finanziaria. Gli acquisti proseguiranno fino al secondo trimestre del 2020 per mantenere ...

