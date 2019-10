Avere dieci anni e sentirli tutti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) John Wilmot, conte di Rochester e drammaturgo di Carlo II, alla metà del Seicento scriveva una cosa che c’entra con Italia 5 stelle, la festa deidel Movimento, e più in generale sulla creatura che fu di Beppe Grillo: “Prima di sposarmi avevo sei teorie su come crescere i bambini; ora ho sei bambini e nessuna teoria”. Sostituire a bambini potere e governo, e il gioco è fatto. È cresciuto il grillismo nel paese, è esploso (e poi si è contratto) il grillismo nelle urne. Eppuredopo nulla è uguale, tutto si è trasformato, qualcosa si è creato, altro distrutto. Dal parossismo assembleare e la furia dello streaming a un’oligarchia di comando che, come ini partiti, muove le leve del comando. Dal “mai con i partiti” alle alleanze prima con la destra reazionaria poi ...

