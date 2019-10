Uccise un ladro a fucilate | Cassazione lo condanna a più di 9 anni di carcere

Brescia - Uccise un ladro in fuga : Mirko Franzoni finirà in carcere per 9 anni : Era il 14 dicembre del 2013 quando Mirko Franzoni uccise il ladro che era entrato in casa del fratello. Ora la condanna per omicidio volontario è diventata definitiva. Dopo un lungo processo, è arrivata la decisione della Cassazione. Eduard Ndoj, albanese di 26 anni, era stato sorpreso in casa del fratello. I giudici della Cassazione hanno confermato che si è trattato di omicidio volontario e non di un incidente. Franzoni, poco dopo mezzogiorno, ...

