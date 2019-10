Siria | Fonte di pace | 70mila civili in fuga | Ucciso un militare turco

Fonte : blogo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) AGGIORNAMENTO 11 OTTOBRE ORE 8.30 Sono già più diindal nord dellain seguito all’azioneturca nel nord est del paese partita mercoledì scorso. A fornire questa stima sono gli attivisti dell'Osservatoriono per i diritti umani. 12 sarebbero le vittime dei primi scontri, di cui almeno otto. Mentre il presidenteErdogan ieri minacciava l’Europa usando l’arma degli arrivi in massa di migranti, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr, rendeva conto delle decine di migliaia diindai combattimenti innescati dall'operazione "di" voluta dal sultano. Intanto si registra l’uccisione dinei combattimenti. Ad annunciarlo è Ankara che parla di prima vittima tra le fila dell’esercito e di altri tre feriti. Giovedì invece i curdi avevano annunciato che cinque militari turchi ...

SkyTG24 : La #Turchia attacca la #Siria. #Erdogan ha annunciato l’inizio dell’operazione battezzata 'Fonte di pace' ?? - ascochita : RT @HuffPostItalia: Terzo giorno di 'Fonte di pace', aumentano i morti in Siria. Ucciso il primo soldato di Ankara - DomenicoAiello_ : RT @DataroomCorsera: A gennaio ci siamo chiesti dove siano finiti i foreign fighters dell’Isis. Ora che Erdogan ha lanciato l’operazione «F… -