Pioli al Milan | il parere di Prandelli | “E’ un bravo sarto | mi piace perché non è legato

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Genoa, Cesare, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua sull’approdo di Stefanosulla panchina del: “Anche io, come, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non alimentiamo dibattiti con il nostro comportamento. Noi siamo allenatori di calcio, non attori”.conosce beneavendolo avuto come compagno di squadra ai tempi della Juventus e avendolo poi osservato da vicino alla Fiorentina. “Un giovane di talento nel ruolo di difensore centrale, aveva anche piedi buoni. Lui è uncreativo. Non è un tecnicoa una sola idea di gioco. Come sono molti allenatori anche di primo ...

