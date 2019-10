M5S | al Senato nuova fumata nera per capogruppo | Perilli il più votato 2

**M5S : al Senato nuova fumata nera per capogruppo - Perilli il più votato** : Roma, 10 set. (AdnKronos) – nuova fumata nera al Senato per l’elezione del capogruppo che dovrà succedere a Stefano Patuanelli, ‘promosso’ ministro allo Sviluppo economico. Anche oggi non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, dalla prossima votazione in poi il meccanismo di elezione cambierà prevedendo un quorum più basso. Perilli, attuale vicecapogruppo, ha ottenuto 44 preferenze. Alla Camera invece le ...

Una senatrice M5S porta l’omeopatia in Senato (e parteciperà anche il viceministro della Salute) : In queste ore sono scoppiate le polemiche in seguito al diffondersi della locandina di un convegno sull'omeopatia voluto per iniziativa della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Virginia La Mura, a palazzo Madama. Alla conferenza sulla disciplina che, ricordiamo, non viene riconosciuta come branca della medicina dalla comunità scientifica internazionale, parteciperà anche il viceministro della Salute.Continua a leggere

Taglio parlamentari - Colletti (M5S) : “Non posso votare a favore - il dibattito è stato surreale. Meno senatori saranno più esposti alle lobby” : “Ci sono altri colleghi nel mio gruppo che hanno dubbi, e mi faccio latore anche dei loro dubbi. Non posso votare a favore di questa riforma“. A dirlo, poco prima del via libera definitivo al Taglio dei parlamentari, alla Camera, il deputato del M5s, Andrea Colletti, in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare. Colletti si è domandato se non fosse meglio puntare su altre riforme, per esempio il superamento del bicameralismo ...

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5S. Il senatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...

Governo : senatori M5S - ‘vicini a ministro Fioramonti’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Esprimiamo vicinanza al ministro Fioramonti. Quando i figli vengono tirati in mezzo alla polemica che politica non è vuol dire che si è superato un limite che non andrebbe mai valicato. Quello contro il ministro è fango inaccettabile. Gli attacchi personali sono l’ultimo rifugio dei vili. Qualsiasi atto comunicativo che non rispetti il diritto alla privacy dei minori è oltraggio intollerabile a ciò ...

Legge elettorale - più vicino accordo M5S-Pd : “Stesse regole per voto al Senato e alla Camera” : Entro la fine dell'anno verrà incanalata la proposta di riforma della Legge elettorale: a deciderlo la riunione di maggioranza che si è tenuta oggi. L'accordo è più vicino e, come spiega il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, prevede anche l'intesa per "uniformare l'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato".Continua a Leggere

**M5S : riunione senatori con Di Maio - affrontata anche lettera 70 eletti** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E’ stata affrontata anche la questione della lettera firmata da 70 senatori grillini -al centro della riunione di fuoco della scorsa settimana- nel corso dell’assemblea a Palazzo Madama che ha visto spuntare, a sorpresa, il capo politico M5S, Luigi Di Maio. La lettera in questione chiede di rendere più deliberante l’assemblea degli eletti, un tema affrontato in maniera pacata e ...

M5S - il senatore Grassi dimissionario da capogruppo in commissione scrive a Davide Casaleggio : “Si apra dibattito su Rousseau” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a Davide Casaleggio del senatore M5s Ugo Grassi. L’esponente 5 stelle il 26 settembre scorso ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama e, pur smentendo l’ipotesi di una fuoriuscita, ha anche ammesso “le perplessità” e si è preso un momento di riflessione : “Ritengo”, ha scritto su Facebook comunicando la sua ...

Danilo Toninelli si candida ufficialmente al ruolo di capogruppo in Senato M5S : Danilo Toninelli è in corsa per il ruolo di capogruppo al Senato. L'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha avanzato la propria candidatura alla guida del Movimento a Palazzo Madama. Assieme a lui anche Andrea Cioffi, ex sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Gianluca Per

Italia Viva vuole i seggi al centro di Camera e Senato - battaglia per far trasferire il M5S verso sinistra e avvicinarsi ai banchi di Forza Italia : In 24 ore ha scaricato Romano Prodi ironizzando sul soprannome di “Mortadella” e ha difeso Silvio Berlusconi sostenendo che indagarlo per le stragi mafiose del 1992 e 1993 – secondo lui “senza uno straccio di prova” – è un “pessimo servizio” che i pm fanno “alle istituzioni”. E ora Matteo Renzi vuole tradurre l’avvicinamento a Forza Italia e l’allontanamento dal partito che ...

Fuga dal M5S verso Italia Viva e Lega : timori di altri addii tra senatori e deputati : Circolano a Palazzo Madama i nomi di Ugo Grassi e Lello Ciampolillo. Cataldo Mininno smentisce invece ogni tentazione

M5S - rivolta in Senato - Di Maio : «Segreteria a 12» : Vorrebbe parlare solo di geopolitica, Luigi Di Maio. Invece da New York il ministro degli Esteri e capo politico grillini è costretto a condire le sue incursioni su Iran e Libia, Trump e...

Termini - banda di algerini rapina senatore del M5S e giudice della Cassazione : Andrea Pegoraro I ladri hanno messo a segno i due colpi in poco tempo. La polizia è riuscita a trovare gli oggetti rubati in un bed and breakfast vicino alla stazione Sono stati derubati nel giro di poco tempo dagli stessi ladri, una banda di giovani nord africani che ha messo a segno i colpi nella zona della stazione Termini. Vittime di questa brutta esperienza sono stati il senatore del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e un ...