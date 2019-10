Liste d’attesa incubo dei malati reumatici | 80% aspetta oltre 5 mesi

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) –d’attesaperi 5 milioni di persone che convivono con malattie reumatiche. Quasi 8 su 10 (il 77%) sono costrette a ‘subire’ lunghed’attesa prima di poter fare una visita o un esame specialistico in una struttura pubblica: i tempi vanno dai 5in su.la metà (57%), in, lamenta l’insufficienza nel numero di centri di reumatologia presenti sul territorio. Quasi 4 persone su 10 faticano a trovare uno specialista reumatologo per le cure. Sono alcuni dei dati emersi dal II rapporto Apmarr-WeResearch ‘Vivere con una malattia reumatica’, che ha coinvolto1.020 persone con patologie reumatiche, presentato oggi a Roma, alla Biblioteca del Senato ‘Giovanni Spadolini’. Tra i 5 milioni di italiani con malattie reumatiche, ben 700 mila sono quelli colpiti ...

