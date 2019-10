Kikò Nalli finisce in ospedale per aggressione | ' Mi hanno spaccato qualcosa in testa'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L'hair-stylistè stato vittima di un bruttissimo episodio di violenza, una vera e propriaa Roma. L'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di realizzare alcune Instagram Stories dopo l'accaduto per spiegare nei dettagli la dinamica dei fatti. A quanto pare, mentre si trovava per strada intento a scattare alcune foto con delle fan, nel momento in cui queste ultime si sono allontanate, è stato raggiunto e assalito da un gruppo di teppisti in scooter. Visibilmente provato e spaventato, il fidanzato di Ambra Lombardo ha detto: "Miin, forse una catena o un sasso". Il racconto diè stato indubbiamente forte. Il 49enne romano, infatti, ha deciso di non rimanere affatto in silenzio, denunciando quest'episodio di violenza sia alla polizia che sui social network....

