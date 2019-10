Gran Premio a Suzuka | Leclerc con Vettel tutto chiarito

MotoGp - importante novità in calendario : nel 2022 tornerà il Gran Premio del Brasile : Il Motomondiale tornerà in Brasile a partire dal 2022, firmato un contratto quinquennale che scadrà nel 2026 Una Grande novità si appresta ad entrare nel calendario di MotoGp, nel 2022 infatti il circus tornerà in Brasile per gareggiare nel nuovissimo Rio Motorpark. AFP/LaPresse Un accordo quinquennale annunciato nella giornata di oggi dalla Dorna Sports, che ha reso noto come il contratto avrà durata quinquennale, cioè fino al 2026. Il ...

Jean Todt : "Schumi sta lottando. Spero un giorno di andare a vedere un Gran Premio con lui" : “Non c’è nessuna notizia, salvo il fatto che Michael sta lottando per migliorare ogni giorno la situazione. Dobbiamo accompagnarlo in questa lotta, supportare sua moglie Corinna che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli. Dobbiamo aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri. Ho letto cose incredibili sul suo ricovero e come al solito quelli che sanno non parlano, e quelli che non sanno parlano. ...

Michael Schumacher - Todt : “Lotta ogni giorno per migliorare. Spero che prima o poi potremo andare insieme a vedere un Gran Premio” : Michael Schumacher “sta lottando per migliorare ogni giorno la situazione”. Jean Todt torna a parlare delle condizioni di salute dell’ex pilota della Ferrari. Lo fa a qualche settimana dal ricovero a Parigi, svelato da Le Parisien, per sottoporsi a una cura a base di cellule staminali. Da allora, specifica il 73enne presidente della Fia in un’intervista a Repubblica, “non c’è nessuna notizia”. Se non, ...

Formula 1 - allarme tifone sulle coste giapponesi : sale la preoccupazione per il Gran Premio di Suzuka : La giornata di sabato potrebbe essere condizionata dalle avverse condizioni meteo, dal momento che la JMA prevede l’arrivo di un violento tifone sulle coste giapponesi Il programma del week-end di Suzuka, dove domenica si terrà il Gran Premio del Giappone, potrebbe subire pesanti variazioni a causa di un tifone che dovrebbe abbattersi sulla costa centro-meridionale nipponica, proprio in prossimità del territorio in cui sorge il ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Buriram : ecco la partenza del Gran Premio della Thailandia [VIDEO] : semafori spenti sul circuito di Buriram, possono dunque iniziare le emozioni del Gran Premio della Thailandia L’adrenalina sale e il cuore comincia a battere in gola. I semafori si spengono, mano sul gas e via per vivere al massimo il Gran Premio della Thailandia, pronto per regalare spettacolo e colpi di scena. Fabio Quartararo davanti a tutti, con Maverick Viñales e Marc Marquez alle sue spalle per provare subito ad azzannarlo. ...

MotoGp oggi in tv - il Gran Premio di Thailandia 2019 in diretta su Sky (e differita su Tv8) : Tornano le emozioni del motomondiale, questa settimana di scena nel circuito di Buriram: Marquez ha l'opportunità di...

Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP : Il pilota francese Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Dietro di lui partiranno Maverick Vinales e il campione del mondo Marc Marquez. Per Quartararo è la quarta pole in carriera in MotoGP. Gli italiani Morbidelli e

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Thailandia in Tv : Nuovo appuntamento per la MotoGp, che fa tappa a Buriram, in Thailandia, pista che potrebbe consente a Marc Marquez di poter festeggiare l’ennesimo titolo . A trionfare un anno fa era stato proprio lo spagnolo, seguito da Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. Il campione del mondo si era distinto per un finale al cardiopalma in […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Thailandia in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Crash Team Racing : Nitro-Fueled sta per ricevere lo spaventoso Gran Premio Caccia ai fantasmi : Ottime notizie per i numerosi fan impegnati in Crash Team Racing: Nitro-Fueled, l'apprezzato remake dello storico CTR. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo interessanti novità in arrivo per il gioco.Nello specifico, da domani, 4 ottobre, Crash Team Racing: Nitro-Fueled riceverà lo spaventoso Gran Premio Caccia ai fantasmi."Hai paura delle cose che ti fanno sobbalzare nella notte? Preparati per i brividi del Gran Premio Caccia ...

Moto2 - l’infortunio è ormai alle spalle : Mattia Pasini dichiarato ‘fit’ per il Gran Premio della Thailandia : Dopo aver saltato per infortunio le gare di Misano e Aragon, Pasini potrà dunque tornare in sella alla Kalex del Tasca Racing in occasione del Gp di Thailandia Mattia Pasini può finalmente tornare in pista, l’infortunio al coccige rimediato nelle prove libere del Gran Premio di Misano è ormai superato, dunque il pilota romagnolo sarà al via del Gran Premio della Thailandia. Assente sia a Misano che ad Aragon, il ‘Paso’ ...

MotoGp - la Ducati sbarca a Buriram : 10 cose da sapere sul Gran Premio della Thailandia : Il quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp si svolge in Thailandia, ecco dieci cose da sapere sulla gara di Buriram Le prossime quattro gare del Campionato Mondiale MotoGp 2019 si svolgeranno fuori dall’Europa. La prima tappa è Buriram, sul Chang International Circuit, dove si corre per la seconda volta dopo l’inserimento di questa gara nel calendario 2018. Il GP della Tailandia è il quindicesimo appuntamento della stagione ...

MotoGp - Pol Espargaro corre verso il rientro : lo spagnolo vuole correre il Gran Premio di Thailandia : Il pilota della KTM è già a Buriram per sottoporsi alla visita di controllo, fondamentale per poter essere considerato ‘fit’ dopo la frattura di Aragon Pol Espargaro ha intenzione di partecipare al Gran Premio di Thailandia, dopo aver saltato l’appuntamento di Aragon per la frattura del radio distale sinistro. AFP/LaPresse Un inconveniente che lo ha costretto anche a subire un intervento chirurgico a Barcellona, ...

Formula 1 - Villeneuve punge la Ferrari dopo il Gran Premio di Sochi : “sono stati puniti” : L’ex campione del mondo canadese ha commentato la strategia di gara della Ferrari a Sochi, esprimendo il proprio punto di vista al riguardo La strategia scelta dalla Ferrari per il Gran Premio di Russia ha creato discussioni e polemiche non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche all’interno della scuderia stessa, con Leclerc che ha insistito fin dai primi giri per tornare in testa a scapito di Vettel. Lapresse Una questione ...