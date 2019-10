Germania | chi è l’assalitore di Halle Neonazista e antifemminista | urlava | “Voglio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Antisemita,dichiarato, negazionista, anti-femminista, xenofobo, frustrato perché il suo attacco non ha causato la strage sperata e apparentemente maldestro nell’uso delle armi: è questo il ritratto di Stephan Balliet, 27 anni, l’attentatore che mercoledì ha ucciso due persone in una sinagoga di, in. Dai video, almeno tre per un totale di circa 35 minuti, che lui stesso ha girato con la minitelecamera fissata sull’elmetto e trasmessi online per tutta la durata dell’attacco, emergono tante somiglianze con Brenton Terrant, l’autore delle stragi nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, del 15 marzo scorso. Le riprese iniziano nell’auto in cui si vede un piccolo arsenale, un laptop e una macchina fotografica. In una sorta di prologo, in inglese, Balliet seduto al volante si presenta: “Hey, mi chiamo Anon (acronimo di anonymous ...

