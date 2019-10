Fognini-Berrettini | vittorie con vista ‘Finals’

Masters 1000 Shanghai 2019 : risultati di giovedì 10 ottobre. Medvedev l’avversario di Fognini nei quarti di finale - Thiem quello di Berrettini : Si sono disputati oggi a Shanghai gli ottavi di finale del Masters 1000 sul cemento della megalopoli cinese, compreso quelli di Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Roger Federer, che si sono qualificati, come raccontiamo a parte, nei quarti di finale. La cronaca del match di Fabio Fognini – La cronaca del match di Matteo Berrettini La cronaca del match di Roger Federer – Fognini e Berrettini in piena corsa per le ATP Finals Il serbo ...

Tennis - Fognini e Berrettini avanti a Shangai : per la seconda volta due italiani ai quarti di un torneo Master 1000. E puntano le Atp Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini accedono ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta nella loro carriera. Un altro grande risultato per il Tennis azzurro in questa stagione, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo e la semifinale agli Us Open di Berrettini. Per seconda volta nel 2019 (e nella storia) due italiani raggiungono i quarti in un torneo di questo livello. Inoltre per il giovane romano si tratta del primo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in ballo per le Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno la storia: mai era successo che in un Masters 1000 sul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che due azzurri fossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Un 2019 per il Tennis maschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere un 1000 a Montecarlo, Berrettini è stato il primo a ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 - il romano raggiunge Fognini nei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. E’ una vittoria pesantissima per Berrettini, che, in attesa di Zverev e Goffin, si è ripreso l’ottava posizione nella Race to London. E’ una splendida giornata per il tennis italiano, che festeggia la qualificazione ai quarti di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il romano affronterà il vincente di Thiem-Basilashvili, ...

2019 - l’anno della rinascita : il tennis maschile italiano non è solo Berrettini e Fognini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : risultati di martedì 8 ottobre. Medvedev vince facile - Berrettini travolgente - Fognini batte Murray - bene Federer : Al Masters 1000 di Shanghai, oltre ai match di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Roger Federer, si sono disputati sette incontri di primo e quattro di secondo turno sul cemento della megalopoli cinese. La cronaca del match di Matteo Berrettini – La cronaca del match di Fabio Fognini La cronaca del match di Roger Federer Vittoria molto facile sul britannico Cameron Norrie per il russo finalista agli ultimi US Open Daniil Medvedev, testa di ...

Tennis : è record per l’Italia - otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso mentre impazza il duello Fognini-Berrettini : Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per il Tennis italiano, con il record di otto italiani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da Salvatore Caruso, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice del Tennis di casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : l’analisi del sorteggio. Tanti ostacoli per Djokovic - meno per Federer e Medvedev. Berrettini più “fortunato” di Fognini : A Shanghai si disputa il penultimo Masters 1000 dell’anno, torneo che assegna punti fondamentali per coloro che devono ancora qualificarsi per le ATP Finals 2019. Sarà una lotta durissima e che ovviamente si deciderà in quel di Parigi-Bercy, ma è importante ottenere già un risultato importante sul cemento cinese. Lo sanno bene i due azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero otto e dodici della Race. In questo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : il sorteggio del tabellone. Fognini inizia con Querrey - per Berrettini c’è Struff : E’ stato effettuato il sorteggio del Masters 1000 di Shanghai, torneo fondamentale per la corsa alle ATP Finals 2019. Un primo turno insidioso quello che aspetta i tre azzurri già presenti in tabellone. Fabio Fognini, testa di serie numero dieci, se la vedrà con l’americano Sam Querrey; mentre Matteo Berrettini, numero dodici del seeding, farà il suo esordio con il tedesco Jan-Lennard Struff. sorteggio ostico anche per Lorenzo ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem senza problemi - brivido Tsitsipas. Murray elimina Berrettini - Fognini avanti : Entra nel vivo il torneo ATP 500 di Pechino, con la disputa di nove incontri di primo turno che vanno a completare l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Debutta senza problemi la testa di serie numero 1 del torneo, l’austriaco Dominic Thiem, con un netto 6-4 6-1 sul francese Richard Gasquet; affronterà domani il cinese Zhizhen Zhang. Sarà derby britannico, invece, tra Cameron Norrie e Andy Murray, con lo scozzese capace ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco ...

