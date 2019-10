“È deciso” Mediaset lo comunica ufficialmente | tutta la delusione di Alfonso Signorini

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) La notizia adesso è ufficiale. Continua il walzer di palinsesto in casa. Secondo gli ultimi aggiornamenti il Grande Fratello di, è stato rimandato al prossimo anno e andrà in onda il 7 gennaio 2020. Lo spostamento di Live non è la D’Urso al lunedì fa cambiare il giorno di messa in onda anche a Le Iene e Tiki Taka. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela di Dagospia il programma sportivo di Pierluigi Pardo da domenica 27 ottobre torna su canale 5, al suo posto su Italia 1 tornano Le Iene che ritrovano la loro collocazione domenicale. CR4 – La Repubblica delle Donne di Chiambretti slitta al 27 novembre.Da giovedì 7 novembre, infine, torna su canale 5 anche Adriano Celentano che questa volta ci metterà veramente la faccia.per ora non commenta ma pare che il popolare conduttore non l’abbia presa benissimo. Sempre secondo quanto riportano ...

