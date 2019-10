Siria - Di Maio convoca l’ambasciatore turco : «Protesta sull’offensiva» : La convocazione dell’ambasciatore per esprimere «la protesta» del governo italiano «sull’offensiva in Siria»

Migranti - Conte convoca a Palazzo Chigi vertice con Lamorgese - Di Maio - Guerini e De Micheli : vertice sui Migranti a Palazzo Chigi, dove il premier Giuseppe Conte ha convocato i ministri competenti: il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - diretta – Martedì il voto su Rousseau. Di Maio : “La nascita dell’esecutivo dipenderà dagli iscritti”. Pd : “Attendiamo convocazione” : La settimana che dovrebbe vedere la nascita del Governo Conte due, sostenuto da Cinquestelle e Pd, vivrà il crocevia decisivo Martedì, quando dalle 9 alle 18 gli iscritti a Rousseau voteranno sul programma del nuovo esecutivo. “dipenderà dal voto degli iscritti M5s”, ha detto Luigi Di Maio nell’incontro a Palazzo Chigi con ministri e sottosegretari uscenti del M5s, secondo quanto riportano diverse fonti alle agenzie. Un concetto che ...

Governo appeso al voto M5S su Rousseau. Di Maio convoca i ministri : Una domenica di silenzio, per preparare il ?lunedì della resistenza?: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole...

Governo appeso al voto M5S su Rousseau. Di Maio convoca i ministri : Una domenica di silenzio, per preparare il ?lunedì della resistenza?: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole...

M5S-Pd : "C'è accordo politico su Conte premier" - Mattarella lo ha convocato per le 9 : 30 | Di Maio : "Una garanzia" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

M5S-Pd : "C'è accordo politico su Conte premier" - Mattarella lo ha convocato per le 9 : 30 | Di Maio : "Una garanzia" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

M5S-Pd : "Conte premier" - Mattarella lo ha convocato per domani alle 9 : 30 | Di Maio : "Una garanzia" | Dem : sfida da accettare : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...