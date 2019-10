Buffon | Inter rivale numero uno | Sarri ha le idee chiare

Buffon elogia Sarri : «Dopo dieci anni - volevamo imparare cose nuove. Inter rivale numero uno» : Gigi Buffon elogia Sarri e lo promuove a pieni voti. Lo fa nelle vesti di Goodwill Ambassador per il World Food Programme dell’Onu. Ovviamente ha parlato anche di calcio. «L’ Inter di Conte è la rivale numero uno della Juventus, non c’è dubbio dubbio. Conosco benissimo l’allenatore e il suo modo di insegnare il calcio, il direttore Marotta e anche moltissimi calciatori nerazzurri di primissimo livello». Sarri e la nuova ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...