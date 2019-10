Assistente arbitrale impazzito – Per sedare la rissa usa la bandierina come un bastone

Domeniche Bestiali – All’improvviso la follia : la bandierina dell’Assistente arbitrale diventa “bastone per colpire e spada per trafiggere” : C’è un vincitore assoluto in questo appuntamento con Domeniche Bestiali: qualcuno che col suo comportamento ha veramente interpretato alla lettera il nome di questa rubrica, fin troppo forse. Nessuna anticipazione: basteranno le parole del Giudice Sportivo per spiegare. Rimanderemo altre squalifiche, peripezie degli arbitri e racconti dei giudici sportivi alle prossime rubriche e il resto, dagli striscioni dei tifosi che si autodenunciano ...