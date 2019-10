Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “Un incontro” Commenta così l’incontro con il premierRe, segretarioCgil, sutenutosi a Palazzo Chigi. “Il presidente del Consiglio ha detto che l’azienda gli ha scritto una lettera in cui dice che ha una disponibilità a sospendere fino al 31 ottobre la procedura. Per noi unaa orologeria non è certo quello che serve per riaprire un tavolo che rimette in discussione la decisione dell’azienda. Noi continuiamo a dire che quello che va rispettato è il piano industriale e che quindi l’azienda deve dire e spiegare perché intende non rispettarlo e quali vincoli rispetto a questo” L'articoloRe): “Incontro conproposta da azienda non serve” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Whirlpool, Francesca Re David (Fiom): “Incontro con Conte insoddisfacente. Sospensione proposta da azienda non ser… - Cascavel47 : Whirlpool, Francesca Re David (Fiom): “Incontro con Conte insoddisfacente. Sospensione proposta da azienda non serv… -