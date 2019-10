Ucrainagate,Sondland chiamato a deporre

La Camera Usa ha ordinato all'ambasciatore americano presso l'Unione europea, Gordon, di testimoniare e consegnare documentazione, nell'ambito dell'inchiesta sul possibile impeachment del presidente Donald Trump. Il mandato impone adi presentarsi in audizione in Congresso il 16 ottobre e di fornire la documentazione entro il 14 ottobre. Il dipartimento di Stato Usa ha già intimato a, coinvolto nella sua campagna di pressione sull'Ucraina, di non presentarsi a testimoniare.(Di mercoledì 9 ottobre 2019)