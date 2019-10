Tre Valli Varesine – Nibali e la strada sbagliata | lo Squalo la prende con filosofica

Tre Valli Varesine – Che stoccata da Daniel Martin : “gli organizzatori ci hanno mandato sulla strada sbagliata” : Daniel Martin non le manda a dire al termine della Tre Valli Varesine: il ciclista irlandese punta il dito contro gli organizzatori per il clamoroso errore della rotonda che ha macchiato la corsa La Tre Valli Varesine, corsa nella giornata di ieri da Saronno a Varese, è stata macchiata da un clamoroso errore nel finale. A 15 km dall’arrivo, una svolta non segnalata alla rotonda, ha fatto finire fuori strada diversi big, fra i quali ...

Tre Valli Varesine - Roglic ammette : “abbiamo avuto fortuna quando Nibali e gli altri hanno sbagliato strada” : Il vincitore della Tre Valli Varesine ha analizzato la sua prestazione, soffermandosi anche sull’errore commesso da Nibali e altri corridori Primoz Roglic ha rispettato i pronostici della vigilia, imponendosi alla Tre Valli Varesine e bissando così il successo ottenuto sabato al Giro dell’Emilia. Una stagione davvero da incorniciare per il vincitore della Vuelta di Spagna, finito sul podio anche al Giro d’Italia. Gian ...

Primoz Roglic vince la Tre Valli Varesine - Nibali sbaglia strada : È ancora Primoz Roglic, così come al Giro dell'Emilia di sabato scorso, a concludere da trionfatore la Tre Valli Varesine. La corsa che ha chiuso il Trittico Lombardo è stata però condizionata, se non falsata, da un episodio clamoroso. Molti dei favoriti, tra cui Nibali e Valverde, sono stati messi fuori gioco a causa di un errore di percorso in una rotonda non adeguatamente segnalata. Questa svista ha rimescolato le carte, e dopo una bella ...

Tre Valli Varesine 2019 : Primoz Roglic trionfa in un finale assurdo - secondo Giovanni Visconti : Dopo il Giro dell’Emilia, Primoz Roglic trionfa anche alla Tre Valli Varesine, imponendosi sul traguardo di Varese con un grande colpo da finisseur nell’ultimo chilometro. Lo sloveno della Jumbo-Visma mette così un altro sigillo in una stagione già straordinaria, ma lo fa beneficiando di una situazione assurda nel finale di corsa. Infatti Roglic era rimasto tagliato fuori dall’azione probabilmente decisiva, ma poi a circa 15 km dal ...

Sempre Primoz! Roglic vince la Tre Valli Varesine in volata : ma la corsa è rovinata da una mancata segnalazione : Primoz Roglic vince la Tre Valli Varesine in volata, ma la corsa è macchiata da un clamoroso errore che taglia fuori vincenzo Nibali e il gruppo degli inseguitori La Tre Valli Varesine regala, come Sempre, grande spettacolo e tante emozioni, non tutte però positive. L’edizione 2019 della prestigiosa corsa del Trittico Lombardo vede il successo di uno straordinario Primoz Roglic, autore di un 2019 da urlo, ma viene macchiata da un ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : trionfa Primoz Roglic da finisseur! Secondo Visconti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare. Terzo Vendrame. Piazza d’onore per Giovanni Visconti, abile a regolare tutti in volata. Da vero fenomeno il capitano della Jumbo-Visma ha beffato tutti. 16.35 Ancora una volta Primoz Roglic! Dopo l’Emilia anche la Tre Valli Varesine. 16.34 RoglicCC! Lo sloveno al contrattacco beffa tutti! ...

Incredibile alla Tre Valli Varesine : svolta non segnalata alla rotonda - Nibali e gli inseguitori sbagliano strada! [VIDEO] : Incredibile episodio accaduto nel finale della Tre Valli Varesine: non segnalata la svolta alla rotonda, il gruppo degli inseguitori, con Vincenzo Nibali, sbaglia strada e deve tornare indietro La Tre Valli Varesine regala un pazzesco colpo di scena nei chilometri finali. Il gruppo degli inseguitori accelera per recuperare Luis Leon Sanchez, ma accade un episodio Incredibile che compromette l’esito della corsa. Ad una rotonda, la ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : Sanchez avanti in solitaria - il gruppo di Nibali sbaglia strada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Ora però sono ripartiti gli scatti: prima Geogeghan Hart e poi Vendrame. 16.24 Il gruppo che stava rimontando ora si è fermato. 16.23 10 all’arrivo. 16.22 Recupera qualcosa il gruppo: 30” da Sanchez. 16.21 Il gruppo di Nibali, che aveva sbagliato strada, è addirittura indietro rispetto al plotone. 16.19 Prova a rimontare la Jumbo-Visma, ma ormai è difficilissimo andare a ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : Sanchez avanti in solitaria - a 20” il gruppo di Nibali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Allarga le braccia Nibali, davvero difficile da capire cosa stia accadendo. 16.12 CLAMOROSO! Errore di percorso per i corridori che sono costretti a tornare indietro. 16.11 Nibali e Formolo in testa al gruppo all’inseguimento. 16.10 20” di ritardo per gli inseguitori da Sanchez. 16.08 Nibali è andato a riprendere il gruppetto all’inseguimento di Sanchez, che era rimasto ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : gruppo nuovamente compatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 È rimasto invece un po’ indietro il vincitore dell’Emilia Primoz Roglic. 15.51 Andiamo a riepilogare alcuni degli uomini presenti nel drappello davanti: Dunbar, Daniel Martin, Formolo, Teuns, Valverde, Woods, Bidard, Gaudu, Kelderman. 15.49 Davanti tutti i migliori: ci sono Nibali, Fuglsang, Martin. 15.47 Scatti e controscatti, si rimescola la situazione 15.45 George Bennett ...

Ciclismo – Problema fisico per Mads Pedersen : il campione del mondo lascia la Tre Valli Varesine : Mads Pedersen non riesce a completare la Tre Valli Varesine: il ciclista campione del mondo in carica si ferma per un Problema fisico La Tre Valli Varesine perde uno dei suoi più importanti protagonisti. La prestigiosa corsa del Trittico Lombardo, con partenza da Saranno e arrivo a Varese, non verrà completata da Mads Pedersen, campione del mondo in carica. Il ciclista della Trek Segafredo ha accuso un Problema fisico dopo circa 3 ore di ...

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : in testa restano solo Ballerini e Gogl. Gruppo a 30” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Arriva la notizia del ritiro del campione iridato Mads Pedersen. 15.32 Si muove anche il campione uscente Skujins. 15.30 Molto attiva la Bahrain-Merida con Ivan Cortina. 15.28 José Herrada perde ora le ruote degli altri due fuggitivi, mentre in Gruppo accelera Tao Geogheghan Hart. 15.26 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Davide Ballerini (Astana), Michael Gogl (Trek-Segafredo) e José ...