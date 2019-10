Sondaggi elettorali a confronto | Ixè e Ipsos | Lega primo partito | PD in crescita

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sono giorni davvero concitati per la politica italiana e, soprattutto, per le manovre del nuovo Governo "giallorosso" formato dall'alleanza tra ilDemocratico e il Movimento 5 Stelle. Tra il taglio dei parlamentari, la nota di aggiornamento al DEF, la legge di Bilancio e le ultime decisioni in materia di riforma pensioni, l'Esecutivo è chiamato alla prova deipolitici che, fino a questo momento, non sono stati particolarmente favorevoli per i due partiti che compongono il Governo. Intanto, sebbene sia in calo, ladi Matteo Salvini si mantiene saldamente alposto. Per tutti questi motivi è interessante osservare nel dettaglio i dati degli ultimipoliticieffettuati l'8 ottobre e ciò che emerge daltra le rilevazioni degli istituti Ixè e, soprattutto per quanto riguarda i primi tre partiti italiani....

