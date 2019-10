Siria | Conte | ‘preoccupazione per iniziativa unilaterale Turchia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo parlato di scenari di crisi internazionali, in particolare della. Sono stato appena informato dal segretario genare della Nato che la Turchia ha assunto un’sulla quale non posso che esprimere preoccupazione, preoccupazione è quella che siano assunte iniziative che possono portare a ulteriore destabilizzazione della Regione e procurare ulteriori sofferenze alla comunità locale”. Lo ha detto il premier Giuseppe, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.L'articolo, ‘preoccupazione perTurchia’ CalcioWeb.

TutteLeNotizie : Siria, Conte: “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore… - Cascavel47 : Siria, Conte: “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione… - ilfattovideo : Siria, Conte: “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione” -