Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “No Matteo, non ti ho visto in tv perche’ieri ho lavorato fino a tardi.a te ‘’ ma da cosa? Non hai mai lavorato in vita tua. #chiacchierone #giulemanidaroma”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia. L'articolo: ‘tiio, ma non so da cosa’ proviene da RomaDailyNews.

_kuball_ : RT @sarasarli: La giornalista chiede a #Salvini:Conte dovrebbe riferire in parlamento? #Salvini risponde:La #Raggi dovrebbe dimettersi La… - lvoir : RT @sarasarli: La giornalista chiede a #Salvini:Conte dovrebbe riferire in parlamento? #Salvini risponde:La #Raggi dovrebbe dimettersi La… - romadailynews : Raggi risponde a Salvini: ‘ti direi anche io dimettiti, ma non so da cosa’: #Roma – “No… -