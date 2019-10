Fonte : repubblica

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ad Halle, in Germania, l’attentatore manda in streaming le sequenze dell’attentato alla sinagoga. "Siamo scioccati dalla tragedia che ha avuto luogo in Germania”, commentano dalla compagnia di proprietà di Amazon. Il video è stato rimosso

alex_orlowski : il killer neonazista di Halle stava trasmettendo in diretta live su #twitch la piattaforma di videostreaming per ga… - TuttoQuaNews : RT @rep_tecno: In diretta su Twitch. Sulla piattaforma preferita dai gamer va in diretta la strage [aggiornamento delle 20:19] https://t.co… - Frannina : RT @alex_orlowski: il killer neonazista di Halle stava trasmettendo in diretta live su #twitch la piattaforma di videostreaming per gamers.… -