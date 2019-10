Ergastolo | gli scenari dopo la sentenza | richieste di indennizzo e ricorsi Di Matteo

Ergastolo ostativo - figlia di Libero Grassi : “No ad abolizione” : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Mi considero una garantista e lo dico a malincuore, perché non è mai bello privare una persona della libertà personale, ma l’Ergastolo ostativo non può essere abolito per i mafiosi. Credo che in Europa non ci sia la stessa conoscenza del fenomeno che, invece, c’è in Italia e che la Corte si sia pronunciata su una cosa che non conosce a fondo”. A dirlo all’Adnkronos è Alice ...

I domiciliari negati a Brusca e la battaglia tra Roma e Strasburgo sull'Ergastolo ostativo : Niente arresti domiciliari per Giovanni Brusca. La Cassazione respinge l'ennesima richiesta del boss pentito di scontare a casa gli ultimi anni di pena. È stato arrestato nel 1996 e condannato a trent'anni. Tornerà libero nel 2021 con gli sconti che vengono riconosciuti a tutti i detenuti per la buo

Firenze - uccise il figlio di un anno a coltellate : chiesto l’Ergastolo per il padre : La procura di Firenze ha chiesto la pena dell'ergastolo nel processo con rito abbreviato a carico di Niccolò Patriarchi, l'uomo di 34 anni un anno fa uccise a coltellate il figlio di un anno durante una lite in famiglia a Scarperia (Firenze), e poi tentò di fare lo stesso con la convivente e con la figlia di 7 anni.Continua a leggere

Vercelli - uccise la madre adottiva perché gli negava i soldi per le macchinette. Ergastolo : Caleb Ndong Merlo, l'uomo di 39 anni originario del Camerun accusato di aver ucciso la madre adottiva, Paola Merlo, vercellese di 66 anni, nel luglio del 2018, è stato condannato all'Ergastolo. L'imputato insegnò un incidente domestico dopo aver ripetutamente colpito la mamma che gli negava soldi da giocare alle macchinette.Continua a leggere

Corte d'appello di Bologna : Cagnoni - condannato all'Ergastolo per aver ucciso la moglie - resta in carcere : I giudici hanno respinto l'istanza della difesa del medico che aveva chiesto i domiciliari in una clinica