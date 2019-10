Calciomercato Juventus | non solo Rakitic o Pogba | spunta il colpo a costo zero!

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)- Sessione di mercato estiva in archivio, ma lasarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il da farsi, ma la sensazione è che possa decidere di lasciare lagià dalla prossima finestra di mercato., Savic arriva a giugno? Dopo l’infortunio di Chiellini, lavaluterà con estrema calma il da farsi in vista delle prossima sessione di mercato. La sensazione è che Rugani e Demiral verranno analizzati nel corso dei prossimi mesi e poi si deciderà se intervenire o meno per completare il ...

GoalItalia : Pogba sempre nel mirino della Juventus: Mandzukic, Emre Can e Perin tra le possibili contropartite per lo United ??… - TheSwGo_ : RT @GoalItalia: Pogba sempre nel mirino della Juventus: Mandzukic, Emre Can e Perin tra le possibili contropartite per lo United ???? http… - Elvin_JFC : RT @GoalItalia: Pogba sempre nel mirino della Juventus: Mandzukic, Emre Can e Perin tra le possibili contropartite per lo United ???? http… -