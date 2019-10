Vieni da me | Franco Gatti dei Ricchi e poveri parla del figlio morto | ‘Beveva troppo | è

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 8 ottobre 2019), il ‘baffo’ dei, torna are in tv della morte prematura delAlessio. Lo fa ospite di Caterina Balivo ada me nella puntata di martedì 8 ottobre. “Lo sento vicino. Era incredibile” dice di lui l’artista. “Si metteva a trafficare in borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo al piano e imparava a suonare. Di studiare non se neva, però era così … Bevevae questa è stata la sua disgrazia“. Quindidei segni che ilgli manderebbe: “A casa veniva sempre un gabbiano la mattina sul mio terrazzino. Lo guardavo e poi se ne andava. Ero a Mosca in albergo dietro i vetri della finestra, poi pensai a mioe vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo? … Credo che ci rincontreremo, lo spero”. La defezione daiLa ...

