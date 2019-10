Meteo | che caldo domani | attese temperature massime fino a 26-27°C

Allerta Meteo Napoli - venti forti anche domani : parchi chiusi : Maltempo in Campania dove la protezione civile regionale ha prorogato l’Allerta Meteo fino alle 14 di domani 8 ottobre per “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche”. Il servizio comunale Verde della città ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi cittadini. I cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, raccomanda ai ...

Napoli e la Campania sott'acqua : «Allerta Meteo anche per domani» : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato fino alle 14 di domani. Da ieri sera e fino alle 21 di oggi è in vigore...

Allerta Meteo in Liguria : in arrivo raffiche di burrasca forte : Il centro Meteo Arpal ha diffuso un’Allerta Meteo per vento in previsione di locali raffiche di burrasca forte oltre i 100 km/h soprattutto sul centro-ponente, sui rilievi e allo sbocco delle valli, nella notte e fino al pomeriggio di domani, lunedì 7 ottobre. Sono attese piogge da questa sera e per tutta la notte, su buona parte della regione, in estensione dall’entroterra fin sulla costa, con bassa probabilità di rovesci o ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : un weekend di maltempo al Sud - domani anche al Nord : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, in Italia. Nord: addensamenti consistenti sui rilievi di confine, sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Appennino romagnolo dove non si esclude qualche isolato piovasco. Miglioramento atteso dal pomeriggio. Poche nubi, per lo più alte e stratificate, sulle altre regioni. Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali piogge, ...

Meteo : alba fredda da nord a sud - week-end con qualche disturbo : Clima piuttosto freddo stamattina su gran parte d'Italia e questa volta anche su tutto il sud: la colonnina di mercurio si è portata quasi ovunque sotto i 15°C e localmente tra Puglia, Calabria e...

Meteo - l’Autunno che avanza : prima giornata di freddo - temperature a una cifra su gran parte d’Italia [DATI] : prima giornata di freddo sull’Italia oggi, con temperature minime a una cifra su gran parte del Centro/Nord. Tra le principali stazioni Meteo ufficiali, spiccano +3°C ad Aosta, +4°C ad Asti e Bolzano, +5°C a L’Aquila e Moncalieri, +6°C a Firenze, Modena, Arezzo, Guidonia, Vicenza, Reggio Emilia, Trento, Alessandria e Vercelli +7°C a Pisa, Udine, Treviso, Aviano, Casale Monferrato, Cervia e Rovereto, +8°C a Torino, Verona, Padova, ...

Clima - il climatologo Nicola Scafetta ai microfoni di MeteoWeb : “Le previsioni catastrofiste per i prossimi decenni non sono realistiche” : Nicola Scafetta, professore di Climatologia all’università di Napoli, è uno dei firmatari della petizione di un gruppo di 145 scienziati italiani che sostiene che “non c’è un’emergenza Climatica”. Ai microfoni di MeteoWeb, Scafetta ha fornito un’analisi della questione Clima, partendo dai toni allarmistici che vengono spesso utilizzati in materia fino agli effetti che il riscaldamento globale potrebbe avere sul meteo della Terra e alla validità ...

Meteo : ecco il vero AUTUNNO - che fresco stamattina! Maestrale oggi al centro-sud : La perturbazione che ieri ha attraversato la nostra penisola, comportando anche qualche locale criticità specie sul lato tirrenico tra Lazio e Campania, si sta rapidamente muovendo verso i Balcani e...

Meteo Protezione Civile domani 4 Ottobre : tempo che migliora - forti venti al Sud : Nella giornata di domani la situazione Meteo tornerà a migliorare, avremo infatti solo residua instabilità nella prima parte del giorno sull'estremo Sud Italia. Da segnalare la presenza di venti...

Previsioni Meteo 10-20 ottobre tra piogge - fresco ma anche ampi sprazzi di sole e caldo estivo : la tendenza a lungo termine : Previsioni Meteo – Dopo una prima decade di ottobre contrassegnata dall’azione sul Mediterraneo centrale di ben due vortici perturbati e anche relativamente freddi, la tendenza per la seconda decade del mese potrebbe vedere un alleggerimento, perlomeno iniziale, dell’instabilità. Dal 10 al 12 di ottobre, infatti, potrebbe compiersi un certo recupero della pressione a tutte le quote e un po’ su tutte le regioni italiane, ...

Meteo - perturbazione artica : le temperature crollano di 10 gradi. In arrivo anche temporali e grandinate : Si è fatto attendere, ma sta arrivando. Un nucleo freddo di origine artica sta per fare irruzione sull'Italia, assieme a venti freddi di Bora. Nei prossimi giorni assisteremo a un calo...

Meteo : piogge e temporali al nord - oggi peggiora anche al centro : L'autunno è ormai alle porte anche sull'effettivo lato Meteorologico, quello che più conta. Il caldo ha ormai le ore contate e con esso anche l'anticiclone africano destinato ad abbandonare...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

Previsioni Meteo Piemonte : domani nuvolosità irregolare - qualche schiarita a Torino : A Torino domani, domenica 29 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +25°C, la minima di +15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo ...