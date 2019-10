Mandzukic Inter | clamoroso | affondo nerazzurro | sarà il vice Lukaku Le cifre

Calciomercato - novità su Mandzukic : occhio a Rakitic e alle manovre di Milan e Inter : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia ...

Juventus - Mandzukic potrebbe essere ceduto entro settembre - interessa in Qatar : Il mercato resta uno degli argomenti più chiacchierati in questi giorni, soprattutto perché questo weekend la Serie è ferma causa sosta per le nazionali. Come è noto il calciomercato estivo nella maggior parte dei campionati europei è chiuso e quindi non dovrebbero concretizzarsi clamorosi trasferimenti in questo mese di settembre. Il 22 di questo mese chiude il mercato portoghese e proprio un giocatore della Juventus entro quella data potrebbe ...

Juve - Mandzukic interessa in Qatar : potrebbe andare via anche dopo la fine del mercato : La Juventus potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno di mercato: nel pre e post partita dei bianconeri contro il Napoli sono arrivate importanti conferme da parte della dirigenza: ad esempio Paratici ha ufficializzato la permanenza di Dybala, che quindi sarà uno dei riferimenti del settore avanzato bianconero, mentre Martusciello ha tessuto le lodi di Matuidi, ritenendolo molto importante per questa Juventus. Restano in dubbio ...

Juve - 40 milioni più Mandzukic e Matuidi per Icardi ma Inter vuole Dybala (RUMORS) : Due giorni alla fine del mercato e l'argomento principale resta il futuro professionale di Dybala ed Icardi: nel match contro il Napoli il 10 bianconero dovrebbe essere confermato in panchina a favore di Higuain, che sarà il riferimento offensivo della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Potrebbe, quindi, delinearsi una cessione di Dybala prima del 2 settembre, anche se difficilmente andrà all'Inter, per il veto di Agnelli che ...

Calciomercato 28 agosto : Juve - offerta PSG per Mandzukic. Inter - fatta per Sanchez. Roma - Kalinic e Rugani. Fiorentina - frenata De Paul : Calciomercato 28 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 28 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni pronto ad entrare nel vivo. Da valutare il futuro di Dybala, ma nelle ultime ore, come riportato da “Skysport“, il PSG avrebbe avanzato un’offerta per Mandzukic, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Rugani verso la Roma, mentre resta in […] L'articolo Calciomercato 28 agosto: Juve, offerta PSG per ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...