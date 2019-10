Traffico Roma del 07-10-2019 ore 16 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE ILSUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è DEVIATA LA LINEA BUS 409. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER ILCON DISAGI NELLE VIE CIRCOSTANTI SOPRATTUTTO IN VIA DEGLI ANGELI E IN VIA AICARDI. PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII PER ...

