Taranto | controlli alle fermate dei bus | rinvenuti quattro coltelli

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Emanuela Carucci Sono state denunciate due persone in possesso delle armi. Uno di loro è minorennemiratidegli autobus di linea sono quelli effettuati adalla polizia. In un solo giorno sono stati sequestratie due persone sono state denunciate.A disporre iil questore da poco insediato nel capoluogo pugliese, Giuseppe Bellassai, dopo le preoccupanti segnalazioni di aggressioni fisiche e verbali da parte dei dipendenti delle aziende di trasporto che operano tra la provincia ed il capoluogo.L'obiettivo è quello di prevenire ogni forma di illegalità sia a bordo dei bus sia nei pressi delle. Coinvolto nei servizi anticrimine è il personale delle volanti, del commissariato ed i falchi della squadra mobile. Proprio nell’ambito di questisono stati denunciati due persone perché in possesso di un coltello. ...

