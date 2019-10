Perché Salvini non ha ancora perso un voto nonostante tutto

Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Come Bersani - Perché si è fatto fregare con la crisi di governo" : Lo stesso errore di Pierluigi Bersani. È questo, secondo Roberto Maroni, il motivo per cui Matteo Salvini è finito nel sacco. "Si è fatto fagocitare dal rito romano", proprio come "il Bersani post voto del 2013", ha spiegato l'ex segretario leghista e governatore della Lombardia al fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - il retroscena : sfida Renzi da Vespa Perché così farà impazzire Conte di rabbia : "Raccontano che gli piacerebbe affrontare il premier Giuseppe Conte in un dibattito televisivo". Il sogno di Matteo Salvini per ora resterà tale, perché il premier (così come Luigi Di Maio) non ha alcuna intenzione di rischiare una figuraccia davanti alle telecamere. "Dunque - spiega il Corriere del

Gualtieri contro Salvini : “Ha aperto crisi Perché non era in grado di affrontare la manovra” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri difende la nascita del nuovo governo sostenendo sia stata una scelta di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva e attacca Salvini: "Sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa".Continua a leggere

Giorgia Meloni - Perché dopo aver divorato Berlusconi preoccupa anche Salvini : "Georgia, Georgia/The whole day through/Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind". C' è una vecchia canzone che tiene Giorgia nei miei pensieri, cantava Ray Charles che probabilmente non era iscritto a Fratelli d' Italia. Eppure, Giorgia è un' insinuante melodia blues. Giorgia Meloni sta div

Maria Elena Boschi - Matteo Salvini a L'aria che tira : "Perché la attacco? Chiedetelo agli italiani rovinati" : Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. L'inviata al Senato intercetta Matteo Salvini. Il leader della Lega si mostra sorridente, la conduttrice gli rinnova l'invito in studio. Dunque, tra le varie domande, la Merlino chiede a Salvini: "Perché lei nei suoi interventi,

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : Perché il taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

Roberta Lombardi - attacco surreale a Matteo Salvini : "Poltrone - ecco Perché non è credibile" : Prova a difendersi, Roberta Lombardi. La grillina era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 giovedì 26 settembre. Prova a difendersi sulle accuse rivolte da Matteo Salvini al governo dell'inciucio, nato a suo giudizio solo per combatterlo e per conservare la poltrona. E

Matteo Salvini - inattesa mossa-social : segue Laura Boldrini - ecco Perché potrebbe averlo fatto : Fermi tutti, perché il caso-social è piuttosto clamoroso. Il protagonista? Matteo Salvini, uno che sui social, con la complicità di Luca Morisi, è un campionissimo. Il caso clamoroso? Presto detto: ha iniziato a seguire su Twitter la sua arci-rivale Laura Boldrini, una con la quale lo scontro duriss

DiMartedì - Mario Monti conferma : il governo Pd-M5s nato Perché Matteo Salvini attaccava la Ue : Giù la maschera. Non che avessimo troppi dubbi al riguardo, ma in collegamento a DiMartedì - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 e tornato in onda martedì 24 settembre - il senatore a vita Mario Monti conferma che questo governo è nato solo ed esclusivamente contro Matteo Salvini, così c

Bruno Vespa - la soffiata di Matteo Renzi : "Perché vuole me a Porta a porta contro Salvini" : Tra un paio di settimane Matteo Renzi e Matteo Salvini si sfideranno in studio a porta a porta, da Bruno Vespa, per quello da molti già ritenuto il momento televisivo dell'anno. Ma il leader della neonata Italia Viva lancia la volata fin da ora: "Se il confronto tv si farà, se Salvini non si tirerà

Salvini : “Io antieuropeista e antioccidentale Perché voglio cambiare le regole? No sono antiscemo” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto Atreju, la tre giorni organizzata da Fratelli d'Italia: "Non sono né antioccidentale, né antieuropeo. voglio solo cambiare alcune regole economiche e finanziarie dell'Unione europea. Se voglio cambiare alcune regole sono antioccidentale o antieuropeo? No sono antiscemo".Continua a leggere

Porta a Porta - Perché Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini : la verità sul dibattito dell'anno : Sarà lo scontro televisivo dell'anno. Forse anche qualcosa in più. Si parla del faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si terrà a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Salvini vs Renzi, previsto a metà ottobre (il giorno preciso va ancora stabilito). Se ne diran

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso Perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

L'ex leghista Tosi : "Salvini prende voti Perché ripete a macchinetta certi concetti" : Nelle stesse ore in cui Matteo Salvini gonfiava il proprio ego a Pontida e sguazzava nell'acclamazione dei suoi sostenitori, un ex leghista guardava quello che fino al 2015 era un appuntamento imperdibile anche per lui. È Flavio Tosi, ex sindaco di Verona espulso dalla Lega per volere di Salvini.Tosi, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha sparato a zero sulL'ex Ministro dell'Interno e fornito una propria interpretazione al ...