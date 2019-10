Per la Cassazione Brusca deve restare in carcere No ai domiciliari

Processo Civile : Per la Cassazione è colpa grave andare contro le sue pronunce : Le sentenze della Corte di Cassazione hanno sempre costituito un'importante precedente nel nostro ordinamento giuridico, tanto da essere considerate quasi alla stregua di una fonte normativa. Forse proprio per questo recentemente il Supremo Collegio con l'Ordinanza n° 24649/2019 della Terza Sezione Civile ha stabilito, in estrema sintesi, che agire in giudizio o anche solo resistere sostenendo delle tesi che sono palesemente in contrasto con un ...

Responsabilità - Per la Cassazione se non si prova colpa del medico risarcisce la clinica : La professione medica non è mai stata esente da rischi. Sia di carattere più strettamente sanitario ma anche di altro genere. Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema della Responsabilità medica e della obbligazione della struttura sanitaria in cui il paziente è ricoverato ed il medico presta la sua opera in caso di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo nel caso non venga provata la Responsabilità esclusiva ...

Confisca Per equivalente : Per la Cassazione può riguardare anche i vecchi beni : La disciplina dei reati tributari contenuta nell'oramai famoso Decreto legislativo 10 marzo 2000 n° 74 detta diverse disposizioni sanzionatorie a seconda della tipologia del reato commesso dal contribuente. Tra queste è ricompresa anche la cosiddetta Confisca per equivalente. Sulla portata di tale sanzione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n° 40071 della Terza Sezione Penale depositata in Cancelleria il ...

Gessica Notaro/ "Per il mio ex attendo solo la Cassazione - ma la pena è giusta' : Gessica Notaro a Vieni da me, l'ex miss, sfregiata dal suo ex con dell'acido, si è sottoposto al gioco della cassettiera assieme a Caterina Balivo

Licenziamento Per malattia illegittimo : ecco la sentenza della Cassazione : Licenziamento per malattia illegittimo: ecco la sentenza della Cassazione È risaputo che le sentenze della Corte di Cassazione sono in grado di costituire “precedenti” di rilievo, ai quali i giudici di grado inferiore – per decidere su casi simili – dovrebbero conformarsi o comunque di cui dovrebbero tener conto. Come nel caso del Licenziamento per malattia, recentemente definito illegittimo dalla Suprema Corte. ...

Licenziamento : illegittimo quello Per una lunga malattia secondo la Cassazione : La Corte di Cassazione, recentemente, è tornata ad occuparsi delle varie fattispecie che integrano l'evento del Licenziamento. Nello specifico, il Supremo Collegio nella Sentenza n° 23583/2019 della Sezione lavoro, ha statuito che il lavoratore licenziato a seguito di una lunga malattia ha subito un provvedimento eccessivo che integra gli estremi della rappresaglia e della ritorsione da parte del datore di lavoro tale che il Licenziamento stesso ...

Contributi Inps solo Per redditi da lavoro - arriva sentenza della Cassazione : Contributi Inps solo per redditi da lavoro, arriva sentenza della Cassazione Una sentenza della Cassazione definisce il rapporto tra il versamento di Contributi Inps per attività lavorative e utili derivanti da quote di partecipazione in aziende. Contributi Inps: il caso su cui si sono espressi i giudici In sostanza, con la sentenza 23790, la Cassazione ha precisato che nella base imponibile di una persona fisica a fini Contributivi si ...

Mps - confermata dalla Cassazione la sanzione Consob Per il caso dei titoli Casaforte : È stata confermata dalla Cassazione la sanzione Consob di 2 milioni e 392mila euro a carico del Monte dei Paschi di Siena quale responsabile in solido dei comportamenti scorretti verso la clientela tenuti dall’ex presidente Giuseppe Mussari e altri 31 manager della banca, per mancata e inadeguata gestione del conflitto di interesse in relazione al collocamento sul mercato, primario e secondario, dei titoli ‘Casaforte’ dal novembre ...

Accertamento fiscale : Per avviarlo bastano gli studi di settore secondo la Cassazione : Gli studi di settore tornano alla ribalta delle cronache economico -giudiziarie nonostante siano stati sostituiti dai famigerati Indici Sintetici di Affidabilità fiscale che tanti problemi stanno sollevando oltre ad uno sciopero della categoria dei commercialisti indetto per il prossimo 30 settembre per chiedere la loro totale disapplicazione almeno per l'anno di imposta 2019. Comunque sia, gli studi di settore, come ha statuito la Corte di ...

Cassazione : più tutele Per alcoltest : 22.26 La Cassazione amplia le tutele degli automobilisti che vengono sottoposti all'alcoltest: con una sentenza depositata oggi, la quarta sezione penale ha infatti sancito che qualora l'alcoltest risulti positivo "costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione". La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui i ...

Evasione Fiscale : Per la Cassazione la crisi di liquidità non è un'attenuante : La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un aspetto particolare concernente i reati tributari. Ci stiamo riferendo alla commutazione della pena per il reato di Evasione Fiscale. Nella Sentenza 38467/19 depositata in Cancelleria il 17 settembre 2019, in estrema sintesi il Supremo Collegio ha stabilito che in caso di Evasione Fiscale la crisi di liquidità in cui potrebbe essersi venuto a trovare l'imprenditore colpevole non costituisce ...

Marco Carta - pm ricorre in Cassazione : rischia il carcere Per il presunto furto di maglie : Grosso fermento aleggia intorno alla vita di Marco Carta in questi giorni. Il cantante, dopo il presunto furto di magliette in un negozio della Rinascente di Milano, è piombato in un vero e proprio incubo. Convinto della sua innocenza, il 34enne ha chiesto di essere processato con rito abbreviato, ovvero a porte chiuse e con sconto in caso di condanna. Il Pubblico Ministero Nicola Rossato, però, titolare del fascicolo d'inchiesta, dopo aver ...

Strage di Erba - si riapre il caso : la Cassazione rimanda gli atti a Como Per nuovi accertamenti : La Corte d’assise di Como dovrà fissare l’udienza, a cui tutte le parti potranno partecipare, sui nuovi accertamenti della Strage di Erba. È quanto ha deciso la prima sezione penale della Cassazione sul ricorso presentato dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, gli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D’Ascola.I giudici della Suprema Corte, accogliendo la richiesta della difesa, hanno convertito il ...

