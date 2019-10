Ora Amazon offre il servizio copyright

Fleabag 3 ancOra possibile? Amazon ottimista dopo il trionfo della serie agli Emmy 2019 : Phoebe Waller-Bridge non ha fatto altro che ripeterlo: Fleabag si è conclusa con la seconda stagione, e i riconoscimenti ottenuti agli Emmy 2019 non sono altro che un modo fantastico per dirle addio. Eppure sono proprio quelle inattese – quanto meritate – vittorie ad aver riacceso le speranze di Jennifer Salke per una nuova stagione della serie. Prima di crederci devo vederlo coi miei occhi, avere prove concrete [che sia terminata], ha ...

Amazon Alexa : ancOra più intelligente con queste nuove funzionalità : L’avanzato assistente vocale di Amazon continua ad espandere le sue funzionalità con l'introduzione della velocità della...

Amazon lavOra a una legge sul riconoscimento facciale : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Amazon starebbe lavorando a una proposta di legge sul riconoscimento facciale che spera possa venire adottata dalle autorità federali. Secondo quanto riportato da The Vox, il fondatore del colosso dell’ecommerce, Jeff Bezos, ha annunciato a sorpresa i piani della sua azienda a margine della convention annuale per la presentazione delle novità sui dispositivi con Alexa. La stesura di una bozza di ...

Amazon rinnova la gamma di dispositivi intelligenti e migliOra la privacy degli utenti : Amazon ha annunciato una nuova gamma di dispositivi Echo e una serie di aggiornamenti sulla privacy per i prodotti esistenti, oltre a una serie di novità relative all’assistente vocale Alexa e alla privacy. Fra i prodotti risultano i nuovi auricolari true wireless Echo Buds, gli altoparlanti Echo, Echo Flex, Echo Dot ed Echo Studio di nuova generazione. I prodotti più curiosi sono tuttavia gli occhiali Echo Frames, l’anello in ...

Ecco le altre novità di Amazon che (per Ora) non arriveranno in Italia : Nelle scorse ore il team di Amazon ha ampliato l'ecosistema di prodotti del colosso dell'e-commerce, annunciando diversi nuovi device. Ecco quali sono L'articolo Ecco le altre novità di Amazon che (per ora) non arriveranno in Italia proviene da TuttoAndroid.

Avanti tutta Amazon Music HD : prezzi servizio - ma non ancOra in Italia : C'è spazio anche per Amazon Music HD, per combattere al meglio la concorrenza di Spotify ed Apple Music. L'offerta prevede l'ascolto di oltre 50 milioni di brani in alta definizione (la qualità è quella garantita dei CD, dall'alto di 16 vbit a 44.1 kHz), e milioni in qualità UltraHD (24 vit a 192 kHz). Sarà possibile usufruire del servizio in streaming su PC, dispositivi Android, Echo, prodotti Fire (anche TV) ed alcuni altri device terzi. ...

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 in offerta su Amazon : Ora non avete più scuse per le pulizie di casa : ECOVACS produce robot aspirapolvere intelligenti, certificati per l’utilizzo con Amazon Alexa e Assistente Google, e anche con tutti i dispositivi con a bordo questi due assistenti come ad esempio i prodotti della linea Echo o leggi di più...

«El COrazón de Sergio Ramos» su Amazon Prime Video - il campione formato docuserie : Le telecamere di Amazon Prime Video hanno seguito da vicino la vita di Sergio Ramos, uno dei campioni indiscussi del calcio contemporaneo ma anche uno dei più controversi. Da questo materiale è nato El Corazón de Sergio Ramos, una docuserie in otto episodi della durata di mezz’ora in uscita dal 13 settembre in oltre 200 Paesi inclusa l’Italia sulla piattaforma di Jeff Bezos. Abbiamo incontrato il protagonista a Londra, dove insieme a lui abbiamo ...

I prodotti di Tile Ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa : La prossima generazione di cercatori Tile Mate e Tile Pro sta ricevendo l'integrazione delle funzionalità della casa intelligente che consente agli utenti di sincronizzare il proprio account Tile con Google Assistant o Alexa e chiedere al proprio assistente digitale di trovare i propri oggetti attaccati a un dispositivo Tile. L'articolo I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon Fire Tv Stick nuova edizione - Ora è compatibile anche con Netflix : Amazon ha approfittato dell’IFA 2019 di Berlino per annunciare la nuova Fire Tv Stick, la rinnovata edizione della pennetta che si collega alla porta USB di qualsiasi televisore, trasformandolo in un apparecchio smart. Si può usare per memorizzare le app che danno accesso a YouTube, ai programmi Rai e a quelli Mediaset, oltre ovviamente al catalogo Amazon Prime Video, la novità è che ora include anche Netflix. A scanso di equivoci, non è ...

Offerte Riparti alla grande Amazon : set Oral-B Genius con 2 spazzolini - 3 testine di ricambio e 1 custodia da viaggio scontato del 60% : Lo spazzolino elettrico è un dispositivo fondamentale per un’efficace cura quotidiana del cavo orale e, grazie all’evento...

Brucia l'Amazzonia e il web si unisce sotto l'hashtag #PrayfOramazonas : Gli immensi incendi in atto nella foresta amazzonica in Brasile riportano alla ribalta la questione ambientale. Lo scorso anno sono stati assassinati più di 160 difensori dell'ambiente nel mondo, almeno 164, secondo l'ultimo rapporto dell'osservatorio della Ong Global Witness. Tradotto in altri termini, ogni settimana più di tre persone sono state uccise a causa del loro impegno a difesa dell'ambiente e della loro terra. Più della metà degli ...

Torino - operaio folgOrato nel nuovo centro Amazon di Torrazza Piemonte : ha ustioni su tutto il corpo : Un elettricista 32enne di Lovere è rimasto folgorato martedì mattina nel nuovo centro Amazon di Torrazza Piemonte a causa del cortocircuito di una cabina elettrica. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in gravissime condizioni e ora è ricoverato in prognosi riservata con ustioni su tutti il corpo. Il giovane elettricista è stato investito dalla scarica elettrica della cabina, mentre stava eseguendo dei lavori di ...

Torino : operaio folgOrato nel centro Amazon. E’ grave : Un operaio di 32 anni che stava lavorando in una cabina della media tensione è rimasto folgorato ed ha riportato ustioni gravi. Soccorso, è stato condotto in eliambulanza al CTO di Torino.Continua a leggere