Operato il bambino aggredito da una scrofa a Roma Resta grave

(Di lunedì 7 ottobre 2019) È giunto alGesù alle 21.15 di ieri sera il bimbo di 2 annida unain un allevamento a Corcolle. Inizialmente ricoverato all'Ospedale di Tivoli, il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l'Eliporto Vaticano. È arrivato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione delGesù in condizioni gravissime, spiegano i medici, intubato e in stato di incoscienza. Ilpresenta lesioni traumatiche multiple, in particolare a livello del viso e del collo. Nella notte è stato necessario stabilizzare il paziente ed eseguire procedure chirurgiche in salaria. Ilattualmente è sedato e in ventilazione meccanica. La prognosi è riservata. Ieri ilera stato condotto nell'allevamento da un amico del padre, che voleva mostrargli i maialini appena nati. Una volta aperto il recinto, lahail ...

