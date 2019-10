Non è mai troppo tardi

Salvini - Renzi - Di Maio : Non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni : “Dove ci stiamo dunque dirigendo? Nessuno saprebbe rispondere, perché ci mancano ormai i termini di confronto”. Così scriveva quasi due secoli fa Alexis de Tocqueville iniziando il suo celebre viaggio ne La Democrazia in America, nelle delizie conclamate (e nelle trappole occulte) del principio di rappresentatività. Un po’ lo stesso stato d’animo odierno, mentre ci si addentra nei meandri inesplorati della post-democrazia moderna. Un percorso ...

Governo - l’appello di Di Maio contro Renzi : “Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, snobba Matteo Renzi e chiede ai suoi alleati di Governo di ignorarlo e di evitare polemiche a mezzo stampa con il leader di Italia Viva: "Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%, gli fanno solo un favore”, afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle rivolgendosi soprattutto al Pd.Continua a leggere

Luigi Di Maio contro Renzi : "Il Pd Non deve inseguire uno che ha il 4%. Serve un vertice - altrimenti..." : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri". Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto quotidiano, non nasconde la preoccupazione per la tenuta della maggioranza e sferra un colpo sotto la cintola a Matteo Renzi: "Così si dà la percezione di una lite continua nel governo - s

Taglio dei parlamentari<br>Di Maio : "Chi Non vota sceglie le poltrone" : Lunedì 7 ottobre 2019 è il giorno del voto finale sul Taglio dei parlamentari. Una legge a cui il MoVimento 5 Stelle tiene moltissimo e dunque il suo leader, Luigi Di Maio, non poteva non parlarne alla vigilia. Oggi, intervistato dai giornalisti, ha detto:"Per il Taglio dei parlamentari non mi aspetto solo un voto di maggioranza, ma un voto trasversale del Parlamento. Leggo di alcune forze politiche che vorrebbero assentarsi, ...

Taglio parlamentari - Di Maio sfida le opposizioni : chi Non vota sceglie la poltrona : Vigilia di tensione sulla riforma del Taglio dei parlamentari che arriverà alla Camera domani per l'ultimo e definitivo passaggio, mentre il voto finale è previsto per...

Tuturano : Non aveva mai conseguito la patente e guidava un'auto - denunciato 71enne : I carabinieri della stazione di Tuturano, frazione di Brindisi, comunicano di aver denunciato due automobilisti nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio. In particolare, i militari dell'Arma hanno fermato un 71enne che procedeva sulla SS 16 alla guida di una Peugeot 106: secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Brindisi Report, pare che l'uomo fosse sprovvisto della patente di guida in quanto non era mai ...

I GATTI DI VICOLO MIRACOLI/ Oppini - Smaila e Salerno 'Mara ci disse di Non separarci' : I GATTI di VICOLO MIRACOLI si raccontano a Domenica In, dal successo al periodo della rottura. Franco Oppini, Umberto Smaila e Nini Salerno

Bologna-Lazio 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile Non sbaglia mai [FOTO] : Bologna-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Si sono giocate le partite delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato spettacolo ed emozioni è stata quella tra Bologna e Lazio, continui ribaltoni tra le due squadre e partita veramente interessante. Il protagonista per Simone Inzaghi è stato il solito Immobile, l’attaccante biancoceleste autore di una doppietta fantastica, grande prova ...

Carcere per gli evasori - Confalonieri : “Sono d’accordissimo”. Ma sui guai di Berlusconi sbotta : “Non ha mai frodato un c…” : Il Carcere per i grandi evasori? Anche Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico amico di Silvio Berlusconi, è d’accordo. Intercettato dalle telecamere de ilfattoquotidiano.it in occasione dell’assemblea di Assolombarda ha commentato con favore l’ipotesi della stretta annunciata dal governo: “Lotta evasione? Io sono d’accordo – dice – io pago le tasse”. E sul Carcere: “Certo che ...

Pd : Renzi - ‘Non parlerò mai male di Zingaretti - mi piacerebbe fosse sentimento ricambiato’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “A tutti a quelli che restano per ora o per sempre nel Pd io mando un abbraccio affettuosissimo, da parte mia non sentirete mai mezza parola contro Dario (Franceschini ndr) o contro Nicola (Zingaretti ndr), mi piacerebbe che questo sentimento fosse ricambiato. Temo che non sarà così, almeno a leggere i giornali”. Così Matteo Renzi parlando ai giovani della scuola di formazione ...

Umbria : Di Maio - 'voto per regione Non è trofeo elettorale' : Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perchè la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba

Serie tv - Non si è mai visto niente come la Doom Patrol : Un gruppo di persone emarginate e dallo spirito spezzato, dotate di capacità fuori dal comune ma anche di un aspetto che li rende fin troppo mostruosi per condurre un’esistenza serena nella società che li circonda. Vivono nascosti dal resto del mondo e hanno come unico riferimento un avventuriero sulla sedia a rotelle che in passato gli ha salvato la vita. Chi ha una certa familiarità con la materia “supereroistica” avrà riconosciuto ...