L' invasione e il tradimento Turchia pronta alla campagna di Siria contro i curdi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il “Sultano” ha deciso, il Tycoon ha dato il via libera. Le truppe americane insi allontaneranno dal confine turco perché Ankara “attuerà presto un’operazione militare pianificata da tempo”. Obiettivo: i. La Casa Bianca dà conto di un colloquio telefonico tra il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Le forze statunitensi non sosterranno né saranno coinvolte nell’operazione e le truppe Usa, che hanno sconfitto il califfato territoriale dello Stato islamico, non saranno più nelle immediate vicinanze”, ha precisato la portavoce Stephanie Grisham.Una decisione già operativa. La Cnn turca ha reso che almeno 20 blindati americani ha lasciato l’area di Ayn Isa, nel Nord della, al confine con la, dando il via al ritiro ...

