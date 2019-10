Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019)ha cambiato look. Non più biondo platino, ma rosa punk. Un anno dopo aver vinto gli Oscar al fianco di Bradley Cooper, la star del film ”È nata una stella” ha deciso di tingersi i capelli. Su Instagram ha pubblicato una foto con la sua nuova acconciatura. View this post on InstagramA post shared by(@) on Oct 5, 2019 at 10:00am PDT “Un anno fa è nata una stella ed eccoci qui con sei dischi rosa platino”, ha scritto, mostrando ai suoi fans i suoi nuovi capelli color rosa punk. La foto è stata scattata proprio di fronte allo scaffale su cui si sono conservati i suoi nove premi Grammy. Nel post pubblicato la cantante di 33 anni appare in un abito rosa con un motivo anni ’60, abbinato perfettamente ai nuovi capelli. Il biondo platino è solo un ricordo. Non ...

Luca_1998 : RT @marco101_: lady gaga ha detto che dopo tony bennett vuole fare un disco con l'orchestrina di domenica in - HuffPostItalia : Lady Gaga non è più come la ricordate - Claudio59517321 : Lady JOANNE Gaga ?? canta Perfect Illusion, ma la bellezza di Rihanna è una realtà. ?? Insieme sono un CIOCCOLATINO… -