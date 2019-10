FIFA 20 debutta in testa nella classifica software italiana

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Parte subito bene20 di EA, che guadagna immediatamente la prima posizionespodestando The Legend of Zelda: Link's Awakening.Il podio viene chiuso dall'altro titolo calcistico targato Konami, eFootball PES 2020.Si segnala, inoltre, il rientrotop 10 di Spider-Man che risale in quarta posizione dal dodicesimo posto.Leggi altro...

Eurogamer_it : #FIFA20 domina la classifica italiana. - infoitscienza : FIFA 20 debutta in prima posizione nel Regno Unito - FPSREPORTER : FIFA 20 debutta in prima posizione nel Regno Unito -