Tragedia Trieste | la scritta choc | Due porci in meno | polizia a morte

La Tragedia di Trieste merita rispetto. Due domande al segretario Sap : Il dolore delle famiglie dei due giovani agenti di Polizia che hanno ieri perso la vita nell’adempimento del dovere, merita rispetto. merita fatti e non parole. merita provvedimenti seri e non spot pseudo elettorali.Oggi il segretario generale del SAP denuncia pubblicamente i problemi di malfunzionamento delle fondine in dotazione agli Agenti della Polizia di Stato. Fa addirittura specifico riferimento anche a quelle che aveva in dotazione ...

Trieste : Gasparri - ‘Tragedia fa capire che a volte in caserma bisogna bendare’ (2) : (AdnKronos) – “Gli assassini di questi due poliziotti -prosegue il senatore di Forza Italia- a volte sono anche quelli che straparlano in Procure e Tribunali, hanno la penna in mano, hanno il linguaggio di chi ha messo molti esponenti delle Forze dell’Ordine nella condizione di non sapere come agire e come intervenire, perché l’autorità è stata minata, perché ogni tipo di intervento viene criminalizzato, sia in ...

Trieste : Rotondi - 'rissa su Tragedia è politica senza argomenti' : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Il commento e la rissa sulle tragedie di cronaca è l'ultima frontiera di una politica senza argomenti". Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc.

Tragedia a Trieste - i testimoni : “Sei colpi di pistola in strada - poi altri colpi” : Nelle parole dei testimoni, che si trovavano vicino alla Questura di Trieste, si rivivono quei momenti di caos e di paura della sparatoria. Secondo la ricostruzione due uomini, portati in Questura perché sospettati di una rapina, avrebbero sottratto una pistola agli agenti e avrebbero aperto il fuoco.Continua a leggere

Agenti uccisi a Trieste - Mattarella : “Profonda tristezza”. Conte : “Tragedia che ferisce lo Stato” : Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino dopo la sparatoria e l'uccisione di due poliziotti. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli sono attesi in città. Mattarella ha inviato al Capo della Polizia un messaggio di cordoglio. Il premier Conte: "Grande dolore".Continua a leggere