Sinisa Mihajlovic | la comunicazione dell’ospedale | potrebbe andare in panchina

(Di domenica 6 ottobre 2019) La malattia si è scelta un avversario durissimo. Così le figlie diall’indomani della conferenza stampa del padre in cui, pubblicamente, raccontava la sua malattia.ha detto che avrebbe combattuto anche per loro. E così sta facendo: da guerriero quale è stato sul campo non molla un centimetro. E oggi sarà inoggi pomeriggioessere inper la gara tra Bologna e Lazio. Tra l’ospedale, dove è periodicamente ricoverato per guarire dalla leucemia, e il campo di gioco non c’è ostacolo che tenga. Contro Verona e Spal era seduto in, le probabilità che accada anche oggi sono altissime.Perè una certezza, per i medici invece la sicurezza è rappresentata dall’esito delle analisi: sono quei valori che fanno da spartiacque tra prudenza e voglia matta di essere al fianco della squadra. Una firma in ...

Gazzetta_it : ESCLUSIVO: Sinisa #Mihajlovic, il Dall'Ara lo aspetta. Si attende l'ok dei medici #BolognaLazio #SerieA… - DiMarzio : In mattinata gli ultimi controlli: #Mihajlovic potrebbe essere in panchina durante #BolognaLazio ???? - it_samp : Tutti per #Sinisa: pellegrinaggio tutti i tifosi insieme per #Mihajlovic -