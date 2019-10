Inter | la realtà di Conte | “La Juventus è di un’altra categoria”

Ubisoft ci porta all'Interno di Notre-Dame de Paris con un tour in realtà virtuale : Per celebrare le "Journées Européennes du Patrimoine" (Giornate Europee del Patrimonio) il 21 e 22 settembre, Ubisoft ha presentato per la prima volta al pubblico un tour in realtà virtuale di Notre-Dame de Paris, il celebre monumento patrimonio dell'umanità, presso la sede dell'UNESCO. I visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire, o riscoprire, questo gioiello dell'architettura attraverso l'esplorazione di dieci diversi scenari: dalla ...