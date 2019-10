Come imparare a parlare al proprio gatto

Olivia Colman in The Crown - Regine si diventa : “Camminavo Come un contadino - ho dovuto imparare” : Nonostante abbia già interpretato una sovrana sul grande schermo, Olivia Colman in The Crown ha fatto non pochi sforzi per interpretare Elisabetta II. L'attrice è già stata nei panni della Regina Anna ne La Favorita, parte per la quale ha vinto il suo primo Oscar per la migliore attrice all'ultima edizione dei premi. Ma quando si è trattato di interpretare la regina più iconica dell'era contemporanea, un monumento vivente, ha dovuto ...