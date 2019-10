Silvia Toffanin colpita dal dramma di Marco Maddaloni | “Non lo sapevo”

Anticipazioni Verissimo : Silvia Toffanin sorpresa da un annuncio : Silvia Toffanin sorpresa dall’annuncio di Bar Refaeli a Verissimo: le Anticipazioni Sabato 5 ottobre andrà in onda la quarta puntata della nuova stagione televisiva di Verissimo. Tra i tanti ospiti, Silvia Toffanin intervisterà Bar Refaeli. Secondo le Anticipazioni di Verissimo, la supermodella israeliana, ex compagna di Leonardo DiCaprio con cui è stata fidanzata dal 2005 al 2011, ha sorpreso la conduttrice con un annuncio: Bar Refaeli è ...

Verissimo : Silvia Toffanin annuncia un ospite misterioso. Chi è : Anticipazioni Verissimo, ospiti sabato prossimo (5 ottobre): Silvia Toffanin annuncia una star misteriosa E’ andata in onda oggi, 28 settembre, la terza puntata dell’edizione 2019/2020 di Verissimo, sempre con Silvia Toffanin alla conduzione. E sul finire della trasmissione, dopo l’ultima interruzione pubblicitaria, la conduttrice come da tradizione è tornata in video per pochi secondi, per salutare il pubblico e per svelare ...

Verissimo - Luca Argentero si confessa da Silvia Toffanin : "Sì - voglio sposarla" : "Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti". Luca Argentero, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è detto molto innamorato della sua fidanzata Cristina Marino, attrice e fitness influencer

Verissimo - Alessandro Matri ferma Federica Nargi da Silvia Toffanin : "No - per ora basta così" : "Più in là vedremo…", dice Federica Nargi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, insieme al suo compagno Alessandro Matri. La ex velina vorrebbe avere il terzo figlio, magari un maschietto. Ma Matri non sarebbe d'accordo, almeno per il momento: "Va bene così", la interrompe il calciator

Verissimo : Luca Argentero - Paola Perego e gli altri ospiti di Silvia Toffanin : Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti sono attesi come ogni sabato nel salotto telvisivo di Silvia Toffanin. Nella puntata del 28 settembre, come sempre, a raccontarsi con la conduttrice, si alterneranno grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e del gossip. Attesissima l’intervista a Luca Argentero, sex symbol, oltre che attore di grande talento, che sta vivendo un momento d’oro sia della sua carriera ...

Ilary Blasi e Silvia Toffanin : nuovo programma insieme? La verità : Silvia Toffanin e Ilary Blasi condurranno un programma insieme? La confessione Ilary Blasi e Silvia Toffanin, oltre ad essere due colleghe, sono anche due grandissime amiche. Entrambe hanno mosso i primi passi nel mondo della Tv come ‘letterine’ nel game show Passaparola. E da quel momento non si sono più perse di vista. Spesso e volentieri Ilary Blasi è andata anche a Verissimo come ospite. E proprio in quelle occasione le due sono ...

Andrea Damante/ Silvia Toffanin "Sei ancora innamorato di Giulia De Lellis". E lui... : Andrea Damante a Verissimo su Giulia De Lellis, Silvia Toffanin "Sei ancora innamorato di lei". L'ex tronista di Uomini e Donne allora...

Verissimo - Giulia Michelini a Silvia Toffanin : “Che cattiveria!” : Silvia Toffanin mostra un filmato degli esordi di Giulia Michelini. Lei: “Che cattiveria!” È stata un’intervista intensa, ricca di sfumature e molto, molto divertente quella di Giulia Michelini a Verissimo. La padrona di casa del programma di Canale5, Silvia Toffanin, ha mostrato all’interprete di Rosy Abate un filmato dei suoi esordi in cui stava sostenendo un provino in spagnolo. In un primo momento la Michelini si è ...

Verissimo - Ilary Blasi : “Io ho la farfallona”. Le gag con Silvia Toffanin impazzano in rete (e in molti chiedono che le due conducano un programma insieme) : Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno un’intesa che in video (e probabilmente nella vita, visto che le due sono molto amiche) funziona alla perfezione. Sarà che le loro caratteristiche sono opposte: elegante, professionale, lontana anni luce dalle dinamiche della tv trash una, solare, “caciarona” e sempre pronta alla battuta, anche con doppi sensi non tanto nascosti, l’altra. Così ieri durante la puntata di Verissimo, ...

Mediaset - Verissimo fa ascolti record : 2 milioni di spettatori per prima puntata condotta da Silvia Toffanin : Ottimo esordio per la nuova stagione di Verissimo, al vertice della sua fascia con 1.945.000 spettatori totali e il 16.90% di share, (13.82% sul target commerciale). Verissimo giri di valzer registra 1.674.000 spettatori totali, share del 16.06% (14.47% sul target commerciale). Il talk show condotto

“Che imbarazzo!”. Giulia De Lellis asfaltata da Silvia Toffanin. E il video diventa virale : Una grande puntata l’ultima di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la bellissima Giulia De Lellis che si è raccontata come un libro aperto, il suo, in effetti. E la Toffanin, con gentilezza come sempre, punzecchia Giulia: “Ma tu l’hai letto il libro?”, le chiede. Peccato che sia il suo, l’ormai famigerato volume sulle corna. “Perché so che non ami molto leggere”, ha aggiunto Silvia. Un siluro bello e buono all’influencer, che tempo fa aveva ...

Ascolti Verissimo : Silvia Toffanin sottono. Parte bene Italia Sì : Verissimo, Ascolti prima puntata: Silvia Toffanin Parte sottotono e sfiora il 17% di share È partita ieri la nuova stagione di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Per la padrona di casa del salotto del sabato pomeriggio di Canale5 questi sono stati gli Ascolti: 1.945.000 telespettatori e il 16.9% di share nella prima Parte e 1.674.000 telespettatori e il 16.06% di share nella seconda intitolata Giri di Valzer. Un debutto sottotono per la ...

Verissimo - incidente sexy per Ilary Blasi : spacco estremo - corre verso Silvia Toffanin e resta in slip... : incidente sexy per Ilary Blasi a Verissimo, su Canale 5. La moglie di Francesco Totti ha fatto il suo ingresso in studio indossando un vestito con uno spacco esagerato. Tanto che quando si è messa a correre per abbracciare la sua amica Silvia Toffanin si sono visti persino gli slip. Quindi è iniziat

“Io non ho la farfallina”. Ilary Blasi senza freni a Verissimo - Silvia Toffanin fatica a contenerla : Ilary Blasi superstar, la signora Totti ospite di Verissimo, ha fatto scintille davanti ai microfoni di Silvia Toffanin. Per la gioia anche dei tanti fan che hanno dimostrato di apprezzare, e non poco, la presentatrice. Sono giorni pieni, questi, per Ilary Blasi che si prepara alla sua nuova avventura televisiva. A partire da giovedì 19 settembre, infatti, sarà alla conduzione di ‘EuroGames‘, un programma ispirato a ‘Giochi senza frontiere’. ...