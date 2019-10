John Kirby | l' uomo che ha salvato Donkey Kong | ci lascia a 79 anni

Fonte : eurogamer

(Di sabato 5 ottobre 2019)era un promettente procuratore che ha rappresentato Pepsi, America Online e Nintendo.Egli ha infatti difeso con successo il gigante videoludico da una causa legale di violazione dei diritti sollevata da Universal City Studios. Secondo la società americana infatti, il titolo arcade Nintendo chiamatosarebbe stato basato, illegalmente, su King. Dokeyavrebbe poi rappresentato una grandissima pietra miliare per Nintendo, e la compagnia nipponica regalò auna barca da vela nominatacome ringraziamento per aver rappresentato il gioco in tribunale con successo. Per capire l'importanza che questo procuratore ha avuto per Nintendo, basti pensare che Shigeru Miyamoto stesso, vera e propria leggenda della grande N, dichiarò successivamente che il personaggio diè stato chiamato così proprio in onore di.Leggi altro...

