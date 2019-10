Chef Rubio | fratello poliziotto ucciso reagisce al tweet | ti auguro di perdere un caro

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste , a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Chef Rubio finisce per insultare pure la polizia : "Trieste? Non mi sento sicuro". Giorgia Meloni : "Miserabile" : "Io non mi sento sicuro in mano vostra". Se Chef Rubio voleva difendere i due poliziotti morti in una sparatoria in Questura a Trieste, per mano di un dominicano, non ha centrato l'obiettivo. Il celebre Chef-star della tv, che spesso si concede sproloqui politici e insulti a viso aperto (specie cont