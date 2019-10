Zazzaroni | “Torino può segnare il destino di Ancelotti | via a fine stagione! Sono

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 4 ottobre 2019)sul Corriere dello Sport Il direttore del Corriere dello Sport, Ivannel suo editoriale ha trattato diversi argomenti: il Napoli,, Ronaldo e… Ecco uno stralcio: “La trasferta di Torino può cambiare ildel Napoli in campionato e addirittura quello dia Napoli. Non mi riferisco all’immediato futuro, bensì alla scadenza dimaggio: così comeconvinto che questa sia l’ultima stagione di Ronaldo alla Juve, non mi sorprenderei se, di fronte alla mancanza di risposte positive, Napoli-Lazio, ultimo impegno stagionale, segnasse la chiusura anticipata e consensuale del rapporto con De Laurentiis”. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore del CdS a “Marte Sport Live”, sempre riguardanti il Napoli: “La partita di Torino è fondamentale per il Napoli perché in 6 giornate ha accumulato un distacco da 4 a 6 ...

milanmagazine_ : CDS - Zazzaroni: 'La trasferta di Torino può cambiare il destino del Napoli e di Ancelotti' - lazio_magazine : CDS - Zazzaroni: 'La trasferta di Torino può cambiare il destino del Napoli e di Ancelotti' - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: CDS - Zazzaroni: 'La trasferta di Torino può cambiare il destino del Napoli e di Ancelotti' -